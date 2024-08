Cribado del cáncer colorrectal

La colonografía por TC (colonoscopia virtual) genera imágenes del colon bi- o tri-dimensionales mediante el empleo de una técnica especial de TC. La persona que se somete a esta prueba, ha de beber un medio de contraste y se le insufla aire en el colon mediante un tubo introducido en el recto. Las imágenes tridimensionales de alta resolución que se obtienen, simulan la apariencia de la colonoscopia convencional, de ahí su nombre.

La colonoscopia virtual puede ser una opción para las personas que no pueden o no desean someterse a una colonoscopia ordinaria, pero es menos precisa y depende en gran medida de la habilidad y la experiencia del radiólogo que la lleve a cabo. Esta prueba no requiere sedación pero sí que, al igual que la ordinaria, requiere también una completa preparación del intestino, y la introducción de gas en el colon puede resultar molesta. Además, a diferencia de la colonoscopia ordinaria, durante el procedimiento no es posible extirpar las lesiones para su examen microscópico (biopsia). Si se encuentra un pólipo o un cáncer durante la colonoscopia virtual, se necesita una colonoscopia regular para extirpar el pólipo o realizar una biopsia del cáncer. La colonoscopia virtual puede mostrar si el cáncer se ha diseminado fuera del colon a los ganglios linfáticos o el hígado, pero no permite la detección de pequeños pólipos en el colon.

Esta prueba se repite cada cinco años.