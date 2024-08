Náuseas y vómitos en los adultos

Hay que tratar los trastornos específicos. Si no hay una enfermedad subyacente grave y el paciente no está deshidratado, se recomienda la ingestión de pequeñas cantidades de líquidos claros más o menos media hora después del último episodio de vómito. Normalmente se comienza con unos 30 mL. El agua es un líquido adecuado, pero también se puede dar caldo o un té poco cargado y endulzado. Las bebidas isotónicas no presentan ninguna ventaja en particular, pero no son perjudiciales. Si la persona tolera los líquidos, se irá aumentando progresivamente la cantidad. Cuando también tolere estos incrementos, podrá empezar a tomar alimentos sólidos. Deben evitarse las bebidas gaseosas y el alcohol.

Incluso cuando la persona está solo un poco deshidratada, los médicos suelen recomendar soluciones de rehidratación oral, siempre y cuando pueda tolerar algunos líquidos por vía oral. En caso de deshidratación importante o anomalías electrolíticas, vómito activo o intolerancia a los líquidos por vía oral, suele ser necesaria la administración de líquidos y/o fármacos por vía intravenosa.

En algunos adultos y adolescentes se administran medicamentos para aliviar las náuseas (antieméticos), dependiendo de la causa y de la gravedad de los vómitos: