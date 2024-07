Introducción à la gastroenteritis

Las causas bacterianas más comunes de la gastroenteritis son

La gastroenteritis bacteriana es menos frecuente que la gastroenteritis vírica. Las bacterias causan gastroenteritis de diversas formas.

Algunas especies, como Vibrio cholerae, y cepas enterotoxigénicas de Escherichia coli (E. coli) se adhieren al revestimiento de los intestinos de forma no invasiva y producen enterotoxinas. Estas toxinas hacen que los intestinos secreten agua y electrolitos, lo que produce una diarrea acuosa.

Otras bacterias (como el Staphylococcus aureus [véase también Intoxicación alimentaria por estafilococos] Bacillus cereus, y Clostridium perfringens) producen una exotoxina que pueden estar presentes en alimentos contaminados. El agente tóxico puede causar gastroenteritis sin producir una infección bacteriana. Estas toxinas suelen causar náuseas, vómitos y diarrea intensos. Los síntomas empiezan unas 12 horas después de haber ingerido alimentos contaminados y remiten en unas 36 horas.

Algunas bacterias (como ciertas cepas de E. coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella y Clostridioides difficile) invaden el revestimiento del intestino delgado o el colon. Allí, dañan las células y causan heridas (ulceraciones) que sangran y provocan una pérdida considerable de líquido que contiene proteínas, electrólitos y agua. La diarrea contiene glóbulos blancos (leucocitos) y rojos (eritrocitos) microscópicos y, a veces, sangre visible.

Las bacterias Salmonella y Campylobacter son las que frecuentemente causan diarrea en los países de nuestro entorno. Ambas infecciones se adquieren en la mayoría de los casos por el consumo de carne de ave poco cocinada. La leche no pasteurizada también es una posible fuente. En algunos casos, el Campylobacter se transmite por perros o gatos con diarrea. La Salmonella se puede transmitir mediante la ingestión de huevos crudos o semicrudos y al tener contacto con reptiles (como tortugas o lagartos), aves o anfibios (como ranas y salamandras).

Las especies de Shigella también son una causa de diarrea bacteriana en Estados Unidos y suelen transmitirse de persona a persona (especialmente en guarderías), aunque también se pueden producir brotes de origen alimentario.

La gastroenteritis por E. coli puede estar causada por varios subtipos diferentes de la bacteria.

Actualmente, Clostridioides difficile (C. diff) es probablemente la causa bacteriana más frecuente de diarrea en Estados Unidos y es la causa más frecuente de diarrea que se produce después del tratamiento con antibióticos (ver Gastroenteritis relacionada con fármacos). No obstante, a veces también se da en personas que no han sido tratadas con antibióticos. Los antibióticos matan las bacterias saludables que residen normalmente en los intestinos, lo que permite a la bacteria Clostridioides difficile crecer en su lugar. Clostridioides difficile produce una toxina que causa diarrea acuosa que puede ser de leve a grave y sanguinolenta (véase también diarrea inducida por Clostridioides difficile).

Hay otras bacterias que causan gastroenteritis, pero la mayoría son poco comunes en Estados Unidos. La Yersinia enterocolitica puede causar gastroenteritis o un síndrome similar a la apendicitis. La infección se adquiere comiendo carne de cerdo poco hecha o bebiendo leche sin pasteurizar o agua contaminada. Varias especies de Vibrio (como el Vibrio parahaemolyticus) causan diarrea si se consume marisco semicrudo. Vibrio cholerae, que causa cólera, es responsable de la diarrea acuosa que a veces causa deshidratación grave en personas que habitan en países de bajos recursos. Las epidemias pueden ocurrir después de un desastre natural o en campamentos de refugiados. En raras ocasiones, la listeria puede causar gastroenteritis alimentaria, pero con más frecuencia causa una infección en el torrente sanguíneo o meningitis en mujeres embarazadas, recién nacidos o personas mayores. Las Aeromonas se adquieren al nadar o al beber agua dulce contaminada o agua salada. Plesiomonas shigelloides causa diarrea en personas que han comido marisco crudo o que han viajado a países tropicales de bajos recursos.