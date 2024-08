Las personas con trastorno de personalidad dependiente están seguras de que no pueden hacer nada por sí mismas, por tanto tienen dificultades para comenzar una nueva tarea y trabajar de forma independiente. Evitan tareas que requieren asumir responsabilidades. Se presentan como incompetentes y necesitan ayuda y consuelo constantes. Cuando se aseguran de que una persona competente les supervisa y aprueba, las personas con trastorno de personalidad dependiente tienden a funcionar de forma adecuada. Sin embargo, no quieren parecer demasiado competentes para no ser abandonados. Como consecuencia, su carrera profesional puede verse afectada negativamente. Perpetúan su dependencia porque evitan aprender las habilidades de la vida independiente.