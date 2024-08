Colitis inducida por Clostridioides (antiguamente Clostridium) difficile

C. diff

Causas de la colitis por C. diff

En la colitis inducida por C. difficile, las bacterias producen toxinas que provocan a su vez una inflamación del colon (colitis), por lo general después de tomar antibióticos para tratar una infección. Muchos antibióticos alteran el equilibrio entre los tipos y la cantidad de bacterias que residen en el intestino. Así, ciertas bacterias causantes de enfermedades, tales como C. difficile, pueden proliferar y reemplazar a las bacterias inofensivas que normalmente viven en el intestino. C. difficile es la causa más frecuente de colitis que aparece después de tomar antibióticos.

Cuando las bacterias de C. difficile proliferan en exceso, liberan toxinas que causan diarrea, colitis y la formación de membranas anormales (pseudomembranas) en el intestino grueso.

En algunos brotes hospitalarios se ha identificado una cepa más mortal de C. difficile. Esta cepa produce sustancialmente más toxinas, causa una enfermedad más grave con mayor probabilidad de recaída, es más fácil de transmitir y no responde al tratamiento con antibióticos.

Prácticamente cualquier antibiótico puede causar este trastorno, pero la clindamicina, las penicilinas (como ampicilina y amoxicilina), las cefalosporinas (como ceftriaxona) y las fluoroquinolonas (como levofloxacino y ciprofloxacina) suelen ser las causas principales. La colitis inducida por C. difficile puede ocurrir incluso después de ciclos de antibióticos muy breves. La colitis por C. difficile también puede presentarse después del uso de ciertos antineoplásicos (quimioterápicos).

La infección por C. difficile es más frecuente cuando el antibiótico se toma por vía oral, pero también se da con antibióticos administrados por vía intramuscular o vía intravenosa.

El riesgo de desarrollar una colitis por C. difficile y el riesgo de que sea grave aumenta con la edad. Otros factores de riesgo incluyen

Sufrir uno o más otros trastornos graves

Permanecer durante un tiempo prolongado en el hospital

Vivir en una residencia de ancianos

Someterse a cirugía gastrointestinal

Padecer alguna enfermedad o tomar un fármaco que reduce la acidez gástrica

Los medicamentos que reducen la acidez gástrica son los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de los receptores tipo 2 de la histamina (H2), que se emplean para el tratamiento del reflujo gastroesofágico y la úlcera gastroduodenal.

En algunos casos la fuente de la bacteria es el propio tracto intestinal de la persona. C. difficile está presente habitualmente en los intestinos de los recién nacidos, adultos sanos y adultos hospitalizados. En estas personas, C. difficile no suele causar enfermedades a menos que prolifere en exceso. Sin embargo, estas personas pueden transmitir los clostridios a personas de riesgo. El contagio entre personas se puede prevenir con un lavado minucioso de las manos.

La persona también puede contraer la bacteria por contagio de mascotas o por el entorno.

La colitis causada por C. difficile ocurre con poca frecuencia a menos que la persona afectada haya recibido recientemente antibióticos. Sin embargo, las situaciones que conllevan estrés físico, como, por ejemplo, una intervención quirúrgica (especialmente aquellas que afectan al estómago o al intestino) pueden conducir probablemente a la misma clase de desequilibrio entre el tipo y la cantidad de bacterias en el intestino o pueden afectar a los mecanismos de defensa intrínsecos del intestino, lo cual favorece la infección por C. difficile y la aparición de colitis.