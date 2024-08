Introducción a las enfermedades producidas por priones

Las enfermedades producidas por priones son trastornos degenerativos progresivos del encéfalo (y, en muy pocas ocasiones, de otros órganos), poco frecuentes, mortales y no tratables, que aparecen cuando una proteína se transforma en una forma anómala denominada prión.

Antes de que se identificaran los priones, se creía que las afecciones como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras encefalopatías espongiformes eran causadas por virus. Los priones son mucho más pequeños que los virus y distintos de estos, de las bacterias y de todas las células vivas, porque no contienen material genético.

En las enfermedades por priones, una proteína normal denominada proteína priónica celular (PrPC) cambia de forma (plegamiento incorrecto) y se vuelve anormal. Esta proteína priónica anómala se denomina scrapie (PrPSc), o prión (la palabra scrapie se refiere a una enfermedad por priones observada por primera vez en las ovejas, la tembladera de las ovejas). El scrapie (tembladera de las ovejas) se denomina así porque las ovejas tienden a restregarse contra árboles, postes u otras estructuras similares y se arrancan la lana. La enfermedad provoca que las ovejas se comporten de forma extraña, y es mortal.

Algunas de las enzimas en el cerebro no consiguen degradar los priones recién formados y, por lo tanto, se acumulan lentamente. Los priones también hacen que otros PrPC cercanos se conviertan en priones, y así continúa el proceso. Cuando se alcanza un número determinado de priones, aparece la enfermedad. Los priones nunca se convierten de nuevo en PrPC normales.

La PrPC está presente en todas las células del cuerpo, pero en el encéfalo se observa una alta concentración. Por lo tanto, la mayoría de las enfermedades por priones afectan de forma predominante o exclusiva al sistema nervioso. El cambio más frecuente causado por priones es la formación de pequeñas burbujas en las células cerebrales, y el encéfalo se llena de agujeros microscópicos. Cuando se examinan las muestras de tejido cerebral al microscopio, estas se asemejan un poco a un queso suizo o a una esponja (de ahí el término espongiforme). Al cabo de un tiempo (que puede ser variable), las células afectadas dejan de funcionar y mueren.

Las enfermedades por priones pueden ser

Esporádicas: aparecen de forma espontánea, sin razón conocida (casi siempre)

Familiares: tienen un componente genético

Contraídas: contraídas a través de un material contaminado (muy poco frecuentes)

Enfermedades por priones esporádicas Las enfermedades por priones esporádicas son las más frecuentes de todas las enfermedades por priones humanas y representan del 85 al 90% de todos los casos. Hay tres tipos de enfermedad por priones esporádica: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

Insomnio mortal

Prionopatía variable sensible a proteasas La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica es la más frecuente de las de tipo más común entre las enfermedades por priones esporádicas. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica afecta aproximadamente a una o dos personas por millón al año en todo el mundo. En las enfermedades por priones esporádicas se desconoce cómo se forma el primer prión. Se sospecha que se produce un error en los procesos de una célula (metabolismo celular) y que dicho error provoca que la PrPC cambie espontáneamente su forma.

Enfermedades por priones familiares Las enfermedades por priones familiares (enfermedades por priones genéticas) implican una mutación en el gen de la PrPC, que puede ser hereditaria. La mutación hace que las PrPC sean más propensas a convertirse en priones. Existen más de 50 tipos de mutaciones. Diferentes mutaciones pueden causar diferentes enfermedades priónicas. Las enfermedades por priones familiares se heredan casi siempre en forma de trastorno dominante autosómico. Esto significa que la mutación no está en los cromosomas sexuales (X o Y) y que, para que la enfermedad se desarrolle, sólo hace falta un gen mutado para la enfermedad, procedente de cualquiera de los dos progenitores. Existen tres grupos principales de enfermedades por priones familiares: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar

Insomnio familiar mortal

Enfermedad de Gerstmann-Sträussler-Scheinker Se ha descubierto otra enfermedad priónica familiar que se diferencia de otras enfermedades por priones en que provoca diarrea y afecta a los nervios de todo el cuerpo años antes de que se desarrollen los síntomas de mal funcionamiento del encéfalo. Se describe como enfermedad priónica asociada con la diarrea y la neuropatía autonómica.

Enfermedades por priones contraídas Las enfermedades por priones contraídas son muy poco frecuentes. Estas enfermedades se producen Si se come carne de ternera infectada por priones, como en la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (también conocida como la versión humana de la «enfermedad de las vacas locas»)

Si se trasplanta un órgano o tejido contaminado con priones

Si una sustancia contaminada con priones (como una hormona) se administra por inyección

Si se realiza una cirugía cerebral con instrumentos contaminados con priones

Si se recibe una transfusión de sangre contaminada con priones (poco frecuente) El kuru también es una enfermedad por priones contraída. Se solía producir entre los nativos de Papúa Nueva Guinea, que practicaban el canibalismo ritual. No hay informes de que la enfermedad por priones se haya transmitido a través del contacto casual con personas que la padecen. Enfermedades causadas por priones en animales