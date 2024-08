Las personas con síndrome de cautiverio no pueden mover la parte inferior de la cara, masticar, deglutir, hablar, mover las extremidades o mover los ojos de un lado a otro. Pueden tener dificultad para respirar pero pueden ver y oír.

El síndrome de cautiverio se asemeja al estupor o al coma porque no se tiene ninguna manera obvia de responder a pesar de que se está plenamente consciente. Sin embargo, la mayoría pueden mover los ojos hacia arriba y hacia abajo y parpadear. Si el médico no se da cuenta de los movimientos de los ojos, los pacientes con síndrome de cautiverio pueden ser etiquetados de forma errónea como que no son conscientes de su entorno e incapaces de pensar o comunicarse.

Las personas con síndrome de cautiverio pueden aprender a comunicarse, abriendo y cerrando sus ojos en respuesta a las preguntas. Algunas personas afectadas por el síndrome de cautiverio pueden aprender a comunicarse utilizando un ordenador que interpreta la actividad cerebral y que puede ser controlado mediante movimientos oculares y, algunas veces, por otros medios.