La presbiacusia es la pérdida de audición relacionada con la edad. Probablemente es el resultado de una combinación del deterioro relacionado con la edad y los efectos de una vida de exposición al ruido y genética.

La pérdida de audición suele afectar primero a las frecuencias de sonido más altas, y por lo general empieza entre los 55 y los 65 años de edad (a veces antes). La pérdida de audición de alta frecuencia dificulta especialmente la comprensión del habla, incluso cuando el volumen global del habla parece normal. Esto se debe a que ciertas consonantes (como C, D, K, P, S, T) son sonidos de alta frecuencia. Estos sonidos consonánticos son los más importantes para el reconocimiento del habla. Por ejemplo, cuando en inglés se pronuncian las palabras «shoe», «blue», «true», «too» o «new» (todas con un sonido vocálico muy similar) muchas personas con presbiacusia pueden escuchar el sonido «oo», pero no pueden reconocer de qué palabra se trata porque no pueden distinguir las consonantes. Las personas afectadas suelen pensar que el orador está farfullando. Si el emisor intenta hablar más fuerte, por lo general hace hincapié en los sonidos vocálicos (de baja frecuencia), lo que no ayuda mucho a mejorar el reconocimiento del habla. El exceso de ruido de fondo hace que la comprensión del habla sea particularmente difícil.