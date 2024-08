En la artritis infecciosa aguda, los síntomas suelen comenzar en un periodo comprendido entre algunas horas y unos cuantos días. La articulación infectada por lo general causa mucho dolor, y en ocasiones se enrojece y se calienta. Moverla o tocarla produce un gran dolor. Se acumula líquido en la articulación infectada, lo que provoca hinchazón y rigidez. Entre los síntomas también se incluyen a veces fiebre y escalofríos. Con muy poca frecuencia, se produce choque séptico.

La artritis gonocócica generalmente causa síntomas más leves. Las personas afectadas habitualmente tienen fiebre durante 5 a 7 días. Pueden aparecer ampollas en la piel, bultos, úlceras, o erupciones o llagas en la boca o en los genitales y en el tronco, las manos y las piernas. El dolor puede pasar de una articulación a otra antes de que una articulación se hinche y se vuelva dolorosa a la palpación. Los tendones pueden inflamarse.

Los lactantes y niños que todavía no hablan tienden a no mover la articulación infectada, se vuelven irritables, pueden negarse a comer y pueden tener fiebre o no. Los niños pequeños con infecciones de la rodilla o de la cadera en ocasiones se niegan a caminar.

En la artritis infecciosa crónica, los síntomas suelen ser hinchazón gradual, calor leve, enrojecimiento mínimo o inexistente en la zona de la articulación y un dolor sordo que puede ser leve y menos grave que en la artritis infecciosa aguda. Por lo general, resulta afectada una sola articulación.

Las personas pueden presentar otros síntomas dependiendo de la causa de la artritis infecciosa, tales como síntomas de la enfermedad de Lyme o nódulos linfáticos inflamado, si la causa es una herida de mordedura infectada.