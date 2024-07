Viajes y problemas médicos específicos

El embarazo no suele verse afectado por los viajes en avión. Sin embargo, las embarazadas que se encuentran cercanas a la última etapa de embarazo (más de 36 semanas de gestación) y las que tienen riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, o desprendimiento de placenta deben evitar volar y viajar a grandes distancias. La mayor parte de las líneas aéreas tienen sus propias normas de viaje para embarazadas y estas normas deben verificarse antes de adquirir los billetes. Por ejemplo, una aerolínea puede requerir que una mujer en su noveno mes de embarazo que quiera volar lleve una carta de aprobación de un médico escrita dentro de las 72 horas anteriores a la fecha de salida que haga constar la fecha prevista del parto. Las embarazadas que viajan grandes distancias deben tomar precauciones para reducir el riesgo de formación de coágulos de sangre (como levantarse con frecuencia cuando viajan en avión o parar para realizar paseos cortos cuando lo hacen en automóvil) y la deshidratación. Los cinturones de seguridad se deben ajustar por debajo del abdomen y de un lado a otro de las caderas, para evitar posibles lesiones al feto.

Las mujeres embarazadas deben evitar las vacunas con gérmenes vivos, incluidas las de la fiebre amarilla, el sarampión, las paperas, la rubéola, la varicela y la fiebre tifoidea por vía oral (véase la tabla Vacunas para viajes internacionales).

Las embarazadas deben evitar el uso prolongado de tabletas para potabilizar el agua que contengan yodo, ya que el yodo puede afectar al desarrollo de la glándula tiroidea del feto.

Las embarazadas que no puedan posponer un viaje a regiones del mundo donde el paludismo (malaria) es frecuente, deben sopesar los riesgos de tomar fármacos profilácticos, cuyos efectos sobre el embarazo no son bien conocidos, frente al riesgo de viajar sin una protección adecuada. Las mujeres embarazadas deben considerar posponer los viajes a zonas donde la malaria sea habitual, ya que esta enfermedad presenta mayores probabilidades de ser grave y potencialmente mortal en una mujer embarazada que en una que no lo esté, incluso con la utilización de fármacos preventivos. Se recomienda el uso de mefloquina para la prevención de la malaria durante los 3 trimestres del embarazo.

Las embarazadas también tienen riesgo de contraer la hepatitis E, una infección vírica del hígado poco común en países desarrollados, pero frecuente en Asia, Oriente Medio, norte de África y México. Esta hepatitis puede provocar aborto espontáneo, insuficiencia hepática o muerte. No existe tratamiento, por lo que se recomienda posponer los viajes a regiones donde la hepatitis E es frecuente. Las mujeres que no pueden posponer los viajes deben cuidar con mucha atención el lavado de manos y seguir las directrices acerca de los alimentos seguros ( ver Prevención).

Las mujeres embarazadas no deben viajar a zonas con riesgo de infección por Zika.