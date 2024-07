Paludismo (malaria)

Medicamentos para tratar la malaria

Después de comenzar el tratamiento de la malaria, la mayoría de las personas mejoran en un plazo de 24 a 48 horas, pero en caso de malaria por Plasmodium falciparum, la fiebre puede persistir durante 5 días.

Para el tratamiento de la malaria aguda, la elección del fármaco se basa en

Los síntomas que presenta la persona afectada

La especie infectante de Plasmodium .

La probabilidad de que el parásito sea resistente

Dicha probabilidad depende de

La especie de Plasmodium

La ubicación geográfica donde se ha contraído la infección

El régimen de tratamiento se basa en los resultados de las pruebas diagnósticas y el lugar de exposición. Sin embargo, si los médicos sospechan claramente de malaria, pueden tratar a las personas afectadas para la malaria aun cuando los resultados de la prueba no confirmen el diagnóstico, ya que las pruebas no detectan todos los casos y, si no se trata, la malaria puede poner en peligro la vida. Los médicos miden la concentración de azúcar en sangre (glucosa) de la persona, particularmente en la malaria falciparum, y le administran glucosa si la concentración desciende por debajo de lo normal.

La malaria es potencialmente mortal, por tanto las personas afectadas reciben tratamiento de inmediato. La mayoría de los casos de malaria se pueden tratar con medicamentos administrados por vía oral. A las personas que no pueden tomar medicamentos por vía oral, se les puede administrar artesunato por vía intravenosa. La malaria grave (véase CDC: Severe Malaria para criterios) requiere tratamiento urgente, preferiblemente con artesunato administrado por vía intravenosa. Cuando el artesunato no está disponible de inmediato, se debe administrar un tratamiento oral provisional con arteméter-lumefantrina, atovacuona-proguanil, sulfato de quinina (más doxiciclina o clindamicina por vía intravenosa) o, si no se dispone de nada más, se inicia mefloquina por vía oral o en comprimidos triturados administrados a través de una sonda de alimentación en los casos en que no se pueden tomar medicamentos por vía oral.

En algunas zonas donde la malaria es común, los medicamentos antipalúdicos que se comercializan en las farmacias locales pueden estar falsificados. Por tanto, los médicos pueden aconsejar a los viajeros a zonas remotas de alto riesgo que tomen un ciclo completo de los fármacos antipalúdicos apropiados. Estos fármacos se deben tomar si el médico local confirma que el viajero sufre malaria. Esta estrategia asegura el uso de medicamentos eficaces y evita agotar la disponibilidad limitada de medicamentos en el país que se visita.

Malaria debida a Plasmodium falciparum Los tratamientos que se administran habitualmente por vía oral son Arteméter-lumefantrina

La atotovacuona-proguanil para la malaria que no presenta complicaciones Los medicamentos que se desarrollaron a partir de la artemisinina (como arteméter y artesunato) se utilizan actualmente en todo el mundo para tratar la malaria por Plasmodium falciparum u otras especies de Plasmodium. La artemisinina deriva de una hierba medicinal china denominada quinghaosu, que se obtiene a partir de la planta del ajenjo dulce. Algunos se administran por vía oral y otros mediante inyecciones o supositorios. Ninguno permanece en el organismo durante el tiempo suficiente para ser utilizado para la profilaxis de la malaria. Sin embargo, estos fármacos son útiles para el tratamiento, ya que actúan con mayor rapidez que otros fármacos contra la malaria y son bien tolerados en general. Se les administra un segundo fármaco para prevenir la aparición de resistencias a los fármacos. Una de estas combinaciones de fármacos es la combinación de arteméter y lumefantrina (administrada en un único comprimido). Esta combinación se utiliza en todo el mundo y es el tratamiento preferido en los Estados Unidos. Cuando se necesita terapia intravenosa para la malaria grave o para personas que no pueden tomar medicamentos por vía oral, el artesunato es el tratamiento preferido hasta que se pueda comenzar la terapia oral. Cuando no hay complicaciones, la malaria debida a Plasmodium falciparum puede tratarse con la combinación de atovacuona y proguanil. La cloroquina es una opción para la malaria por Plasmodium falciparum en Haití, en la República Dominicana, en América Central al oeste y al norte del Canal de Panamá y en partes de Oriente Medio. Sin embargo, la resistencia a la cloroquina ahora está muy extendido entre P. falciparum en otras partes del mundo. Antiguamente se utilizaba de forma generalizada la combinación de quinina más el antibiótico doxiciclina o en ocasiones clindamicina, pero la combinación artémeter-lumefantrina y atotovacuona-proguanil presenta menos efectos secundarios. Estas combinaciones de fármacos han sustituido en gran medida a los tratamientos que contienen quinina. La mefloquina administrada en dosis más altas que las recomendadas para la profilaxis es una alternativa, pero no se utiliza a menos que no haya otras opciones disponibles, ya que puede tener efectos secundarios psiquiátricos graves y otros efectos secundarios graves. Además, la resistencia está ahora muy extendida en el sudeste asiático y se ha informado de resistencia en otras zonas. Debido al riesgo de progresión a enfermedad grave en pacientes con infección por Plasmodium falciparum, las personas son hospitalizadas para ser monitoreadas hasta que los síntomas mejoren y la densidad del parásito disminuya.

Malaria debida a Plasmodium vivax y Plasmodium ovale La cloroquina (o hidroxicloroquina) sigue siendo una opción eficaz para las infecciones por P. vivax y P. ovale excepto las infecciones por P. vivax contraídas en países con alta prevalencia de resistencia a la cloroquina en infecciones por P. vivax (véase Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Treatment of Malaria). En estas zonas, se administra artémeter-lumefantrina o atotovacuona-proguanil. Al final del tratamiento, para prevenir crisis recurrentes de malaria, se administra primaquina tomada diariamente durante 14 días o tafenoquina tomada en una sola dosis en adultos (16 años de edad y mayores). Ambos fármacos eliminan los parásitos persistentes en el hígado. Antes de iniciar el tratamiento se realiza un análisis de sangre para verificar si existe deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PD). En las personas con esta deficiencia de enzima, tanto la primaquina como la tafenoquina causan la degradación de los glóbulos rojos y no pueden usarse.

Malaria debida a otras especies Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi son sensibles a la cloroquina. Los fármacos y las combinaciones de fármacos utilizadas para tratar la malaria debida a Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina también son eficaces en el tratamiento de la malaria debida a estas especies. No tienen parásitos persistentes en el hígado.