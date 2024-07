Anticoncepción y embarazo en adolescentes

El embarazo es una fuente de tensión emocional muy importante para los adolescentes.

Las adolescentes embarazadas y sus parejas tienden a abandonar los estudios o su capacitación profesional, lo que empeora sus problemas económicos, disminuye su autoestima y perjudica las relaciones personales. En los embarazos adolescentes las jóvenes son más reacias que las mujeres adultas a recibir atención prenatal, lo que resulta en un mayor número de complicaciones del embarazo y tasas más altas de partos prematuros. Las adolescentes embarazadas, en particular las más jóvenes y las que no reciben atención prenatal, tienen más probabilidades que las mujeres de alrededor de 20 años de presentar problemas médicos, como anemia (el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos) y preeclampsia (presión arterial elevada y presencia de proteínas en la orina que pueden provocar estrés fetal).

Los lactantes nacidos de adolescentes más jóvenes (especialmente menores de 15 años) tienen más probabilidades de nacer prematuramente y de tener un bajo peso al nacer. Sin embargo, con una buena atención prenatal, las adolescentes mayores no están más expuestas al riesgo de problemas del embarazo que las mujeres adultas en condiciones sociales y económicas similares.

Una adolescente embarazada puede optar por continuar o por interrumpir el embarazo. Una adolescente puede criar al niño ella sola o junto con el padre del niño, posiblemente con el apoyo de los miembros de la familia, o puede renunciar al niño voluntariamente (adopción).

Todas las opciones pueden causar estrés emocional. El asesoramiento, tanto para la chica como para su pareja, puede ser muy útil. El asesoramiento también debe incluir formación sobre el uso de anticonceptivos después del embarazo.

Los progenitores de un adolescente pueden tener diferentes reacciones cuando se enteran de que su hija está embarazada o de que su hijo ha dejado embarazada a una chica. Las emociones pueden ir desde angustia hasta excitación, apatía, desilusión o ira. Es importante que los padres expresen su apoyo y su voluntad de ayudar a los adolescentes a afrontar las decisiones que tomen. Es necesario que los padres y los adolescentes se comuniquen abiertamente sobre temas como el aborto, la adopción y la paternidad, pues todas estas opciones son difíciles para que el adolescente las afronte solo.