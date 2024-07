Trastorno orgásmico en mujeres

Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women

El trastorno orgásmico se caracteriza por la falta o el retraso del clímax sexual (orgasmo) o por la presencia de un orgasmo infrecuente o mucho menos intenso, aun cuando la estimulación sexual sea suficiente y se esté sexualmente excitada, mentalmente y emocionalmente.

Algunas mujeres tienen problemas para experimentar un orgasmo o no lo experimentan en absoluto.

Las mujeres pueden no tener un orgasmo si los juegos previos son continuamente insuficientes, a causa de la eyaculación precoz de la pareja o por la falta de comunicación sobre las preferencias sexuales.

Las mujeres con trastorno orgásmico presentan otros tipos de problemas sexuales, como dolor durante las relaciones sexuales y contracción involuntaria de los músculos que rodean la abertura de la vagina cuando se intenta la entrada en la misma.

Los médicos diagnostican el trastorno orgásmico basándose en la descripción del problema por parte de la mujer y en criterios específicos.

Se anima a las mujeres a probar la autoestimulación (masturbación), ypara algunas mujeres, las terapias psicológicas son útiles.

(Véase también Introducción a la disfunción sexual en las mujeres.)

La cantidad y el tipo de estimulación requerida para el orgasmo varían mucho. La mayoría de las mujeres pueden alcanzar el orgasmo con la estimulación del clítoris, pero menos de la mitad llegan al orgasmo de forma habitual durante el coito vaginal. Aproximadamente una de cada 10 nunca alcanza el orgasmo, aunque no obstante algunas consideran satisfactoria su actividad sexual.

Las que tienen trastorno orgásmico no pueden tener un orgasmo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando se masturban o aunque estén muy excitadas. Sin embargo, si una mujer no tiene un orgasmo porque no está lo suficientemente excitada, el problema se considera un trastorno de la excitación y no un trastorno orgásmico. La incapacidad para tener un orgasmo se considera un trastorno solo cuando la falta de orgasmos angustia a la mujer.

Causas del trastorno orgásmico en las mujeres Algunos factores ambientales y psicológicos pueden contribuir al trastorno orgásmico, como Factores de contexto, los específicos de la situación actual de la mujer (por ejemplo, juego previo insuficiente de forma continuada, eyaculación precoz por parte de la pareja, mala comunicación sobre preferencias sexuales)

Factores psicológicos (como ansiedad, estrés, falta de confianza en la pareja)

Factores culturales (por ejemplo, falta de reconocimiento o atención al placer sexual femenino)

En uno o ambos cónyuges, falta de conocimiento sobre cómo funciona la sexualidad Algunos trastornos físicos también pueden contribuir al trastorno orgásmico. Incluyen lesiones nerviosas (debidas a diabetes, lesiones de la médula espinal, liquen escleroso o esclerosis múltiple) y anomalías en los órganos genitales. Algunos fármacos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS, un tipo de antidepresivo), pueden inhibir el orgasmo de manera específica.

Síntomas del trastorno orgásmico en mujeres Algunas mujeres con trastorno orgásmico nunca han podido experimentar un orgasmo. Otras sí han tenido orgasmos pero ya no los tienen o tienen dificultades para experimentar un orgasmo. Otras mujeres con este trastorno tienen orgasmos, pero estos son poco frecuentes o mucho menos intensos a pesar de que la estimulación sexual es suficiente y la mujer está sexualmente excitada mental y emocionalmente. Las mujeres con trastorno orgásmico sufren otros tipos de problemas sexuales, como dolor durante las relaciones sexuales (dispareunia) y la contracción involuntaria de los músculos alrededor de la abertura de la vagina cuando se intenta la entrada en la misma (síndrome del elevador del ano, anteriormente llamado vaginismo). Los trastornos de ansiedad y la depresión son frecuentes entre las mujeres con trastorno orgásmico.

Diagnóstico del trastorno orgásmico en mujeres Valoración médica basada en criterios específicos Los médicos entrevistan a la mujer y, a veces, a su pareja. Le piden a la mujer que describa el problema con sus propias palabras. Los médicos diagnostican el trastorno orgásmico basándose en los criterios siguientes: Orgasmo retrasado, infrecuente, ausente o mucho menos intenso después de la excitación sexual normal durante todos o casi todos los encuentros sexuales

Angustia o problemas interpersonales debidos a dificultades con el orgasmo

Ningún otro trastorno o sustancia explica los problemas relacionados con la disfunción del orgasmo Los síntomas deben haber estado presentes durante 6 meses como mínimo.