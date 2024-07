Infecciones por clamidias

C. pneumoniae puede provocar una infección pulmonar (neumonía). C. pneumoniae se contagia entre seres humanos cuando las personas infectadas tosen o estornudan mientras están en contacto cercano con otras personas que luego inhalan gotitas que contienen la bacteria.

Muchos casos de neumonía que evolucionan fuera de los hospitales pueden estar causados por C. pneumoniae. La infección por C. pneumoniae supone un riesgo especial para las personas que se encuentran en hogares de ancianos, escuelas, campamentos militares, cárceles y otras condiciones de hacinamiento. C. pneumoniae puede ser también un desencadenante de la enfermedad reactiva de las vías respiratorias (un diagnóstico que los médicos establecen cuando sospechan que una persona sufre asma pero aún no ha sido confirmada).