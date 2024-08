Los médicos tratan el problema que provoca el picor. Los médicos también pueden decirle que:

Evite cualquier cosa que pueda estar causando el picor o pueda empeorarlo

Báñese con menos frecuencia y use agua fría en lugar de agua caliente

Use lociones o cremas hidratantes

Humedezca el aire en su hogar o centro de trabajo

No utilice ropa ajustada o de lana

Tome antihistamínicos (medicamentos que ayudan a aliviar el picor)

Las píldoras antihistamínicas pueden hacer que se adormezca, sobre todo si usted es mayor. Tenga cuidado al tomarlas si tiene que conducir o usar herramientas eléctricas. Por otra parte, los antihistamínicos le pueden ayudar a dormir por la noche.

Usted puede adquirir algunas cremas para el picor sin necesidad de receta. No obstante, hable con su médico antes de usarlas. Las cremas con corticoesteroides, como la hidrocortisona, pueden ser beneficiosas para algunos tipos de prurito (picor), pero no así para otros (por ejemplo, el picor causado por una infección de la piel). Las cremas antihistamínicas y las cremas anestésicas que contienen benzocaína causan a veces una reacción de la piel, motivo por el que los médicos, por lo general, prefieren que no las use.