So reponieren Sie vordere Schulterluxationen: mit Hilfe von Traktion - Gegentraktion

Anteriore Luxation der Schulter

Eine Reposition sollte bald (z. B. innerhalb von 30 Minuten) nach Diagnosestellung versucht werden.

Eine Reposition sollte sofort versucht werden, wenn ein assoziiertes neurovaskuläres Defizit oder eine Hautverengung (aufgrund einer verschobenen Knochenfraktur oder, seltener, einer Luxationsfraktur mit der Möglichkeit einer Hautpenetration oder eines Hautdurchbruchs) vorliegt. Besteht der Verdacht auf ein neurovaskuläres Defizit, wird eine weniger aggressive Methode bevorzugt. Steht kein Orthopäde zur Verfügung, kann eine geschlossene Reposition versucht werden, idealerweise mit minimalem Kraftaufwand; gelingt die Reposition nicht, muss sie möglicherweise im Operationssaal unter Vollnarkose durchgeführt werden.

Offene Luxationen müssen operiert werden, aber geschlossene Repositionstechniken und Ruhigstellung sollten als Übergangsbehandlung durchgeführt werden, wenn ein orthopädischer Chirurg nicht verfügbar ist und ein neurovaskuläres Defizit vorliegt.