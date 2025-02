University of California, San Francisco

Daumenverstauchungen sind Risse in den Bändern, mit denen der Daumen an der Hand befestigt ist.

Die Betroffenen haben Probleme, ihren Daumen und Zeigefinger zusammenzudrücken, um nach Gegenständen zu greifen, und der Daumen schmerzt und ist geschwollen.

Zur Diagnose einer Daumenverstauchung wird der Daumen vom Arzt untersucht, mitunter nachdem der/die Betroffene ein Anästhetikum erhalten hat, damit die Untersuchung weniger schmerzhaft ist.

Die meisten Daumenverstauchungen werden mit einer Daumen-Spica-Schiene behandelt, manchmal ist jedoch ein chirurgischer Eingriff notwendig.

(Siehe auch Überblick über Verstauchungen und andere Weichteilverletzungen.)

Meist ist das größte Band an der Daumenwurzel in Richtung Handfläche von der Verstauchung betroffen. beispielsweise beim Sturz auf die Hand, die z. B. gerade einen Skistock hält. Diese Verletzung wird daher oft auch als Skidaumen bezeichnet. Zu einer Verletzung dieses Bandes kann es auch kommen, wenn der Daumen bei einem Sturz auf einer harten Fläche oder durch Aufprall eines Balls (z. B. beim Fangen eines Baseballs) nach hinten gerissen wird. Auch durch wiederholtes Überdehnen des Gelenks kann das Band reißen. In England kam dies beispielsweise bei Wildhütern vor, die gefangenen Kaninchen von Hand das Genick gebrochen haben. Diese Verletzung wird daher im englischen Sprachraum auch als „Gamekeeper's thumb“ (Wildhüterdaumen) bezeichnet. Im deutschen Sprachraum ist eher der Ausdruck „Torhüterdaumen“ geläufig.

Verstauchung des Daumens: Torhüterdaumen

Bei einem Bänderriss kann es vorkommen, dass von der Basis des Daumenknochens ein kleines Knochenstück abgerissen wird (Abrissfraktur).

Symptome von Verstauchungen des Daumens Bei einer Daumenverstauchung haben die Betroffenen Probleme, ihren Daumen und Zeigefinger zusammenzudrücken, um nach Gegenständen zu greifen. Der Daumen schmerzt, ist geschwollen und weist manchmal auch einen Bluterguss auf. Nach einer solchen Verletzung kann die Kraft im Daumen dauerhaft verringert und der Daumen an sich weniger stabil sein.

Diagnose von Verstauchungen des Daumens Körperliche Untersuchung

Röntgenaufnahmen zur Überprüfung auf Frakturen Die Betroffenen werden gebeten, den verletzten Daumen auf bestimmte Art und Weise zu bewegen, damit der Arzt feststellen kann, ob das Band gerissen ist und falls ja, wie stark. Ärzte bewegen dann den Daumen in verschiedene Richtungen, während sie den Rest der Hand festhalten (sogenannter Belastungstest). Wenn das Daumengelenk locker ist, handelt es sich wahrscheinlich um eine Verstauchung. Manchmal spritzen die Ärzte vor Untersuchung des Daumens dem Patienten ein örtliches Betäubungsmittel in die Nähe der Verletzung, damit die Untersuchung weniger schmerzhaft ist. Der Arzt untersucht möglicherweise auch den anderen, unverletzten Daumen, um ihn mit dem verletzten Daumen zu vergleichen. Es werden Röntgenaufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln gemacht, um Frakturen erkennen zu können. Es kann sein, dass der Arzt während der Aufnahmen Druck auf den verletzten Daumen ausübt (gehaltene Aufnahme).