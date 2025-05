Vergiftung durch Fisch und Meeresfrüchte

Eine Tetrodotoxin-Vergiftung tritt am häufigsten in Japan auf, wo man den Kugelfisch (Fugu) isst, der dieses Toxin von Natur aus in bestimmten Organen enthält. Allerdings enthalten mehr als 100 andere Süß- und Salzwasserarten ebenfalls Tetrodotoxin.

Zu den frühen Symptomen zählen Taubheit im Gesicht und in den Gliedmaßen, später vermehrter Speichelfluss, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen. Falls eine große Menge Toxin verzehrt wird, können die Muskeln gelähmt werden, und aufgrund der Lähmung der Muskeln, die die Atmung regulieren, kann der Tod eintreten. Durch Kochen oder Einfrieren lässt sich das Gift nicht zerstören.

Es gibt keine spezifische Behandlung für eine Tetrodotoxin-Vergiftung, aber Patienten, deren Atmung gelähmt ist, müssen möglicherweise an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden.