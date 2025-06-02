Das Taucher-Lungenödem ist ein plötzliches Auftreten von Flüssigkeit in den Lungen, das typischerweise zu Beginn eines Tauchgangs und in der Tiefe auftritt.

(Siehe auch Überblick über Tauchverletzungen.)

Das Taucher-Lungenödem ist in den letzten zwei Jahrzehnten immer bekannter geworden. Es tritt auf, wenn Blut aus den Beinen und dem Bauch in die Lunge zurückfließt, wodurch sich der Druck in den Blutgefäßen der Lunge erhöht und dadurch Blutplasma in die Lufträume leckt. Dieses Ödem tritt in der Regel bei Leistungsschwimmern in offenen Gewässern, die an der Wasseroberfläche schwimmen, aber auch bei Tauchern auf. Ein Taucher-Lungenödem steht nicht mit einem Lungen-Barotrauma oder einer Dekompressionskrankheit in Verbindung. Kaltes Wasser und eine Vorgeschichte mit Bluthochdruck und anderen Herzkreislauferkrankungen sind Risikofaktoren.

Taucher tauchen für gewöhnlich schnell auf und sind sehr kurzatmig. Typisch sind ein Husten mit schaumigem oder blutigem Auswurf und niedrige Sauerstoffkonzentrationen im Blut.

Die Ärzte machen Untersuchungen wie Röntgenbilder der Brust und eine Echokardiographie, um die Diagnose zu bestätigen.

Die Behandlung schließt die Entfernung von Wasser und Sauerstoff mit ein. Harntreibende Mittel (Diuretika) und künstliche Beatmung im Krankenhaus sind manchmal notwendig. Eine Kompressionstherapie wird nicht gemacht.

Vorbeugung gegen Taucher-Lungenödeme Ärzte nehmen bei Patienten, die ein Taucher-Lungenödem hatten, folgende Untersuchungen vor: Bluthochdruck

Erkrankungen der Herzklappen

Kardiomyopathie

Lungenerkrankung Bei Patienten mit entsprechenden Risikofaktoren wird zudem eine stumme koronare Herzkrankheit in Betracht gezogen. Das Taucher-Lungenödem tritt bei Personen, die dafür empfänglich sind, möglicherweise erneut auf. Also sollten bei solchen Personen behandelbare Risikofaktoren abgeklärt werden, bevor sie wieder tauchen oder an Schwimmwettkämpfen teilnehmen.