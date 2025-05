Gasvergiftung während des Tauchens

Kohlendioxid wird aus dem Körper mit ausgeatmeter Luft freigesetzt. Bei manchen Tauchern steigt der Kohlendioxidspiegel im Blut an, weil sie ihre Atmung nicht an die zunehmende Anstrengung anpassen. Andere halten Kohlendioxid zurück, weil die in der Tiefe eingeatmete Luft dichter ist und es anstrengender ist, sie durch die Luftwege und das Atemgerät zu bewegen. Eine bewusste Reduzierung der Atemfrequenz, um Luft zu sparen („Skip breathing“) kann ebenfalls die Ansammlung von giftigem Kohlendioxid im Blut bewirken. Ein fehlerhaftes geschlossenen oder halbgeschlossenen Rückatemsystem ist eine weitere mögliche Ursache für eine Vergiftung mit Kohlendioxid.

Mit einer Ansammlung von Kohlendioxid im Blut ergeht das Signal an den Körper zu atmen. Taucher wie etwa Schnorchler, die ihren Atem anhalten, statt Atemgeräte zu verwenden, atmen oft vor einem Tauchgang kraftvoll ein (sie hyperventilieren), wobei sie eine große Menge Kohlendioxid ausatmen, aber dem Blut wenig Sauerstoff zuführen.

Dieses Manöver erlaubt es ihnen, ihren Atem anzuhalten und länger unter Wasser zu schwimmen, weil ihr Kohlendioxidspiegel niedrig ist. Dieses Vorgehen (auch „gefährliches Unterwasser-Luftanhalten“ genannt) kann aber auch gefährlich sein, weil den Tauchern der Sauerstoff ausgehen und sie bewusstlos werden können (sogenannter Schwimmbad-Blackout), bevor der Kohlendioxidgehalt im Blut so weit angestiegen ist, dass er als Reiz wirksam wird, aufzutauchen und wieder zu atmen. Dieses Phänomen ist wahrscheinlich für viele unerklärliche Todesfälle durch Ertrinken bei Harpunierern und anderen Tauchern verantwortlich, die mit angehaltenem Atem tauchen.

Wussten Sie ...

Symptome einer Kohlendioxidvergiftung können unter anderem sein:

Kopfschmerzen

Atembeschwerden

Übelkeit

Erbrechen

Gesichtsröte

Hohe Kohlendioxidspiegel können zu einer kurzen Bewusstlosigkeit, sogenannten Blackouts führen, das Risiko für Krampfanfälle aufgrund der Sauerstofftoxizität erhöhen und eine Stickstoffnarkose verschlimmern. Bei Tauchern, die nach dem Tauchen häufig über Kopfschmerzen klagen oder sich mit einem besonders geringen Luftverbrauch brüsten, liegt der Verdacht nahe, dass sie zu viel Kohlendioxid zurückhalten.

Kohlendioxid wird in der Regel nach und nach weniger, je höher ein Taucher nach oben an die Wasseroberfläche steigt. Menschen, die bei einem Tauchgang Symptome haben, sollten langsam wieder an die Wasseroberfläche geführt werden. Menschen, die nach dem Tauchen regelmäßig Kopfschmerzen haben, müssen ihre Tauchtechnik ändern.