Menschen mit einer Turf-Toe-Verletzung verspüren in der Regel einen plötzlichen Schmerz im Gelenk an der Basis ihres großen Zehs. Am Gelenk kann eine Schwellung auftreten.

Wie bei jeder Verstauchung von Weichteilen kann die Turf-Toe-Verletzung leicht, mittelschwer oder schwer sein. Eine leichte Verstauchung verursacht typischerweise Schwellungen und Schmerzen, wenn das Gelenk bewegt wird, und heilt in ein bis zwei Wochen wieder ab. Eine mittelschwere Verstauchung verursacht Schmerzen und Schwellungen im großen Zeh und kann über mehrere Wochen andauern. Bei sehr schweren Verstauchungen reißen die Bänder an der Fußsohle vollständig ab. Schwere Verstauchungen sind selten, aber die Symptome dauern über viele Wochen an, und der Betroffene hat auch später Schwierigkeiten, den großen Zeh zu bewegen.