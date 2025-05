University of Florida

Es gibt viele Arten von chemischen Waffen, die auf verschiedene Körperteile abzielen. Zur Bekämpfung von Unruhen eingesetzte Mittel (Crowd and Riot Control, CRC) sind Komponenten, die ursprünglich für die Kontrolle von Menschenansammlungen entwickelt wurden, die aber auch in militärischen Auseinandersetzungen verwendet werden. Manchmal wird der Begriff Tränengas verwendet, der aber irreführend ist, weil es sich nicht um ein Gas handelt. Vielmehr sind es Feststoffe, die als Flüssigkeit oder als Sprays aufgelöst oder versprüht werden können (kleine Partikel werden bei einer Explosion oder als Rauch freigesetzt). Mittel zur Bekämpfung von Unruhen (Crowd and Riot Control, CRC) sind dazu bestimmt, Menschen handlungsunfähig zu machen, nicht aber, um schwere Verletzungen oder den Tod herbeizuführen, auch wenn es Todesfälle gegeben hat.

Die militärischen Versionen dieser Stoffe umfassen Chloracetophenon (CN, auch als Mace im Handel), Chlorbenzylidenmalononitril (CS), Dibenzoxazepin (CR) und Diphenylaminoarsin (Adamsit oder DM, ein sogenannter Brechreizstoff). Oleoresin Capsicum (OC, Pfefferspray) ist ein Mittel zur Bekämpfung von Unruhen, der später hauptsächlich für die Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und den Personenschutz entwickelt wurde. Bitte beachten Sie, dass chemische Waffen typischerweise einen Code aus 1 bis 3 Buchstaben haben, der einfacher zu verwenden ist als ihre chemische Bezeichnung.

Symptome von Verletzungen durch chemische Kampfstoffe zur Unruhebekämpfung Die meisten Stoffe zur Krawallbekämpfung verursachen beinahe sofort Reizungen und Schmerzen in den Augen, den Schleimhäuten und der Haut. Menschen, die die Stoffe einatmen, leiden an Husten, Niesen, Keuchatmung und manchmal unter Atemnot. Typischerweise erholen sich die Menschen innerhalb einer halben Stunde von den Wirkungen, die auf der Haut verbleibenden Stoffe können aber Blasen verursachen. Manche Menschen entwickeln eine bleibende Lungenkomplikation, die als Reactive Airway Dysfunction Syndrome (reaktives Atemwegsdysfunktionssyndrom) bezeichnet wird und die Schübe mit Atemnot und Keuchatmung auslöst, die einem Asthma-Anfall ähneln.

Diagnose von Verletzungen durch chemische Kampfstoffe zur Unruhebekämpfung Untersuchung durch den Arzt

Manchmal Röntgenuntersuchung des Brustraums Die Ärzte stützen die Diagnose auf die Symptome des Patienten und die Vorgeschichte der Einwirkung. Menschen mit Atemnot benötigen eventuell eine Röntgenaufnahme des Brustraums, aber auch andere Tests sind notwendig.

Behandlung von Verletzungen durch chemische Kampfstoffe zur Unruhebekämpfung Entfernung aus der entsprechenden Umgebung

Dekontamination der betroffenen Stellen Bei den ersten Zeichen einer Einwirkung oder einer potenziellen Einwirkung werden Masken aufgesetzt, wenn es solche gibt. Die Betroffenen werden aus dem betroffenen Bereich herausgenommen, wenn dies möglich ist. Die Ersthelfer entfernen den Stoff, indem sie den betroffenen Bereich bürsten, waschen oder abspülen. Wasser kann Schmerzen, die durch manche Stoffe zur Krawallbekämpfung (wie Pfefferspray) verursacht werden, verschlimmern, ist aber dennoch wirksam. Öle oder Flüssigseifen sind bei Pfefferspray aber wahrscheinlich wirksamer. Die Augen werden dekontaminiert, indem sie mit sterilem klarem oder salzigem Wasser gespült werden. Die meisten Wirkungen, die durch Stoffe zur Krawallbekämpfung verursacht werden, dauern nur kurz an und die meisten Betroffenen müssen nicht ins Krankenhaus. Selbst die meisten Patienten mit schweren Symptomen müssen nur für einige Stunden im Krankenhaus beobachtet werden.