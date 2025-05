Brandbomben und Fluorwasserstoff (HF)

Es gibt viele Arten von chemischen Waffen, die auf verschiedene Körperteile abzielen. Militärische Brandbomben sind Chemikalien, die darauf ausgelegt sind, das Kampffeld zu beleuchten, Feuer zu legen und Rauch zu erzeugen, um das Terrain und das Personal zu verstecken. Zu den Stoffen zählen verdicktes Benzin (Napalm), Thermit, weißer Phosphor und Magnesium. Alle diese Komponenten können Massenverletzungen verursachen.

Napalm hat eine marmeladenartige Konsistenz. Die anderen Brandbomben werden für gewöhnlich als staubförmige Stoffe in Waffen eingesetzt. Viele Brandbomben werden bei Sprenggeschossen oder Bomben verwendet. Weißer Phosphat kann die Haut oder die Kleidung weiter verbrennen, wenn es der Luft ausgesetzt ist. Da Magnesium unter Wasser brennen kann, brennt es auch innerhalb des Gewebes weiter.

Die in der Industrie und in anderen geschäftlichen Anwendungen verwendete Flusssäure (HF) wird häufig mit Salzsäure (der in Schwimmbädern eingesetzten Säure) verwechselt. Aus diesem Grund wird sie als HF bezeichnet. HF kann bei Raumtemperatur in flüssiger Form oder als Dampf vorliegen. Am häufigsten erfolgt die Einwirkung über die Haut, die Augen und die Lungen. HF dringt tief in die Haut ein. Neben schweren Verätzungen und Schmerzen kann HF die Chemikalien (Elektrolyte) im Körper stark aus dem Gleichgewicht bringen, was manchmal zu Herzrhythmusstörungen und Tod führen kann.

Symptome von Verletzungen durch Brandmittel Verbrennungen, die durch einen Brandstoff verursacht werden, ähneln denen anderer Verbrennungen, die durch Hitze oder Feuer verursacht werden. Die Einwirkung von HF verursacht eventuell nicht sofort Schmerzen oder Verbrennungen. Die Schmerzen treten möglicherweise erst innerhalb einer Stunde auf, typischerweise erst nach 2 oder 3 Stunden. Sobald die Schmerzen aber auftreten, sind sie aber stark und intensiv. Die betroffene Haut wird nach und nach rötlich, erscheint aber nicht so stark beeinträchtigt zu sein, wie die starken Schmerzen dies vermuten lassen.

Diagnose von Verletzungen durch Brandmittel Untersuchung durch den Arzt Verbrennungen aufgrund eines Brandstoffs sind von den Ersthelfern einfach zu erkennen. Es braucht aber Zeit, bis die Verbrennungen, die von HF (insbesondere in niedriger Konzentration) verursacht wurden, zu Symptomen führen, weshalb das medizinische Personal in der Folge darauf achten wird, ob eine Verletzung das tiefere Gewebe und die Organe des Patienten geschädigt hat. Verbrennungen, die durch weißen Phosphor verursacht wurden, können glimmen oder rauchen, wenn sie der Luft ausgesetzt sind.