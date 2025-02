Überblick über die Kopfverletzungen

Wenn die Verletzung auch andere Körperteile betrifft (zum Beispiel nach einem Autounfall) oder, wenn die Person bewusstlos ist, sollte ein Krankenwagen gerufen werden. Wenn Nothelfer eine Person bewegen, die eine starke Kopfverletzung aufweist, sind sie sehr vorsichtig, um die Verletzungen nicht noch zu verschlimmern. Bis der Gegenbeweis erbracht wurde, sollte man davon ausgehen, dass ein Halswirbel gebrochen ist. In solchen Fällen werden Kopf, Hals und Wirbelsäule des Verletzten stabilisiert. Gewöhnlich wird eine Halsmanschette angelegt, der Betroffene auf eine feste Unterlage geschnallt und sorgfältig abgepolstert, um jede Bewegung zu vermeiden.

Patienten mit schweren Kopfverletzungen werden ins Krankenhaus eingewiesen, in der Regel auf die Intensivstation.

Als erste und wichtigste Maßnahme wird der Blutdruck und der Anteil an Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut auf das Sollniveau gebracht. Bei einer schweren Kopfverletzung können Areale des Gehirns betroffen sein, die die Atmung regulieren. Außerdem kann der Reflex, der die Luftröhre (Trachea) schützt, nicht mehr funktionieren. (Dieser Reflex verhindert, dass Speichel und andere Substanzen im Mund in die Luftröhre eingeatmet werden.) Aus diesen Gründen wird während der Behandlung anderer Probleme, wie einem Hirnödem, in der Regel zur Atmungsunterstützung ein Schlauch durch den Mund in die Luftröhre eingeführt. Bei einer sehr schweren Kopfverletzung kann ein Beatmungsgerät verwendet werden.

Die Ärzte kontrollieren den Blutdruck und reduzieren die Schwellung des Gehirns so weit wie möglich, indem sie die Menge intravenöser Flüssigkeiten, die zugeführt werden, anpassen, und manchmal durch intravenöse Gabe von Medikamenten, die die Flüssigkeitsausscheidung anregen (Diuretika wie etwa Mannitol und Furosemid) oder einer konzentrierten Kochsalzlösung (hypertone Kochsalzlösung). Die konzentrierte Kochsalzlösung kann besser als Diuretika dazu beitragen, das Anschwellen des Gehirns so gering wie möglich zu halten. Durch die Einstellung des Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalts im Blut kann der Druck im Schädel, der durch die Schwellung verursacht wird, zurückgehen und dafür sorgen, dass das Gehirn wieder ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Die Ärzte können diese Konzentrationen kontrollieren, indem sie die zugeführte Sauerstoffmenge und die Geschwindigkeit und die Tiefe der Atemzüge, die vom Beatmungsgerät vorgegeben werden, anpassen. Das Kopfende des Bettes sollte angehoben werden, um zu viel Druck im Schädel und im Gehirn zu verhindern.

Ein kleines Druckmeßgerät kann in den Schädel eingesetzt werden, um den Druck im Schädel zu messen und um festzustellen, wie gut die Behandlung ein Ansteigen des Gehirndrucks verhütet oder dagegen wirkt. Alternativ kann ein Katheter in 1 der Hirnkammern (Ventrikel) gelegt werden. Die Ventrikel enthalten Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, die zwischen den Hirnhäuten (Meningen) um die Gehirnoberfläche zirkuliert. Mithilfe des Katheters lässt sich der Druck überwachen und bei Bedarf Gehirnrückenmarksflüssigkeit entfernen, um den Druck im Schädel zu verringern. Manchmal müssen Ärzte ein großes Stück des Schädels chirurgisch entfernen, um den Druck im Gehirn zu entlasten. Das Schädelstück wird nach Abklingen der Schwellung wieder eingesetzt.

Die Schmerzen werden behandelt. Opioidhaltige Schmerzmittel können ebenfalls nötig sein. Der Patient muss eventuell Beruhigungsmittel verabreicht bekommen, weil zu viel Muskelaktivität schädlich sein kann. Das Fieber wird behandelt. Bei Krampfanfällen werden Antiepileptika gegeben.

Die Ärzte überwachen genau die Funktion der anderen Organe wie der Nieren, des Herzen, der Lunge und des Darms, da eine schwere Kopfverletzung sich auf die Funktion dieser Organe auswirken kann.