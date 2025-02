University of Louisville School of Medicine

Eine Unterkühlung bzw. Hypothermie (lebensbedrohlich niedrige Körpertemperatur) wird häufig als Kälteschaden bezeichnet, weil sie durch eine Belastung mit kalter Umgebung verursacht oder verschlimmert werden kann.

Eine zu kalte Umgebung, bestimmte Krankheiten oder Bewegungsunfähigkeit erhöhen das Risiko für eine Unterkühlung (Hypothermie).

Der Betroffene zittert zunächst, kann dann aber verwirrt werden und das Bewusstsein verlieren.

Der Betroffene kann sich durch Aufwärmen und Trocknen wieder erholen, es sei denn, dass die Körpertemperatur sehr niedrig ist.

Wenn die Körpertemperatur sehr niedrig ist, wärmen Ärzte den Patienten mit warmem Sauerstoff und intravenös verabreichten oder per Katheter über die Blase, den Magen, den Bauchraum oder den Brustraum zugeführten warmen Flüssigkeiten auf. Der Körper wird außerdem von außen erwärmt.

Die Hypothermie, die in den USA jedes Jahr etwa 600 Todesfälle verursacht, ist stark untererfasst und geschieht zumeist unabsichtlich, in seltenen Fällen durch Mord oder Selbstmord. Das Sterberisiko durch Hypothermie ist auch bei Menschen mit Herz-, Blutgefäß- und Nervenschäden erhöht.

Eine Unterkühlung tritt ein, wenn der Körper mehr Wärme verliert, als durch eine Steigerung des Stoffwechsels durch körperliche Betätigung oder durch Erwärmung von außen, wie etwa durch ein Feuer oder die Sonne, erzeugt werden kann. Wind, Sitzen und Liegen auf einer kalten Oberfläche und das Eintauchen in kaltes Wasser verursachen einen erhöhten Wärmeverlust. Ein plötzliches Eintauchen in sehr kaltes Wasser kann innerhalb von 5 bis 15 Minuten zu einer tödlichen Hypothermie führen. Ein paar Menschen aber, in den meisten Fällen Säuglinge und Kleinkinder, haben ein vollständiges Eintauchen in Eiswasser bis zu 1 Stunde überlebt. Durch den Schock können alle Funktionen bis auf die Grundfunktionen abgeschaltet werden, um den Körper zu schützen (siehe Auswirkungen bei Untertauchen in kaltem Wasser). Auch ein längerer Aufenthalt in nur mäßig kaltem Wasser kann eine Unterkühlung nach sich ziehen.

Am stärksten gefährdet sind Personen, die regungslos im Kalten liegen, z. B. Menschen, die einen Schlaganfall oder einen Krampf hatten oder aufgrund einer Vergiftung bewusstlos wurden, Menschen, die einen niedrigen Blutzuckerspiegel oder eine Verletzung haben. Sie sind zum einen nicht in der Lage, sich aus der kalten Umgebung zu retten, zum anderen erzeugen sie, weil sie sich nicht bewegen, keine Körperwärme. Bei solchen Menschen besteht das Risiko, dass sie unterkühlt (hypothermisch) werden, auch wenn die Umgebungstemperatur etwa 13°bis 16 °C beträgt.

Sehr kleine Kinder und sehr alte Menschen sind besonders gefährdet, sich zu unterkühlen (Hypothermie). Menschen dieser Altersklassen gleichen Kälte oft nicht so gut aus wie junge Erwachsene und sind auf andere angewiesen, damit diese voraussehen, was sie benötigen, und sie warmhalten. Ältere Erwachsene kühlen oft aus, wenn sie stundenlang reglos in einem kalten Raum sitzen. Säuglinge verlieren schnell ihre Körperwärme und sind besonders anfällig für eine Hypothermie. Manchmal führt eine Krankheit, zum Beispiel eine schwere Infektion oder eine Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose) zur Unterkühlung (Hypothermie) oder trägt dazu bei.

Symptome einer Unterkühlung Zu den ersten Symptomen einer Unterkühlung zählen starkes Zittern und Zähneklappern. Die Körpertemperatur fällt weiter, Das Zittern hört auf.

Die Bewegungen werden langsam und schwerfällig.

Die Reaktionszeit ist verlängert.

Das Denken ist diffus.

Das Urteilsvermögen ist eingeschränkt. Diese Symptome verschlimmern sich eventuell so langsam, dass die Betroffenen, auch die Begleiter der betroffenen Person, nicht merken, was los ist. Die Betroffenen können stürzen, herumirren oder sich einfach zum Ausruhen hinlegen. Wenn das Zittern aufhört, werden die Menschen schläfriger und fallen ins Koma. Die Herz- und Atemfrequenzen werden langsamer und schwächer. Wenn sie sich stark verlangsamen, scheint die Person keine Lebenszeichen mehr von sich zu geben (kein Herzschlag bzw. keine Atmungsversuche), obwohl das Herz noch sehr schwach schlägt. Gegebenenfalls hört das Herz aber tatsächlich auf zu schlagen. Je niedriger die Körpertemperatur ist, desto höher ist das Risiko zu sterben. Der Tod kann bei einer Körpertemperatur von unter 31 °C eintreten, mit größter Wahrscheinlichkeit aber bei unter 28 °C.

Diagnose einer Unterkühlung Messung der Körpertemperatur

Manchmal Tests auf andere Krankheiten Medizinische Fachkräfte diagnostizieren eine Unterkühlung durch Messung der Körpertemperatur, meistens mit einem elektronischen, rektal eingeführten Thermometer. Eine Unterkühlung ist eine Kerntemperatur von weniger als 35 °C (95 °F). Es werden Bluttests und manchmal andere Untersuchungen durchgeführt, um zu sehen, ob eine Störung, wie etwa eine Infektion oder eine Hypothyreose, die Hypothermie verursacht haben. Wenn der Betroffene keine Lebenszeichen von sich gibt, können medizinische Fachkräfte mittels Herzultraschall feststellen, ob das Herz noch schlägt.

Behandlung einer Unterkühlung Den Körper von außen durch Ausziehen der nassen Kleidung und Einwickeln in warme Decken trocknen und wärmen

Den Körper von innen durch Zuführung der erwärmten Luft zum Einatmen und Verabreichung warmer Flüssigkeiten wärmen Ambulante Behandlung In den frühen Stadien einer Unterkühlung kann sich der Betroffene durch Abtrocknen des Körpers, Anziehen warmer, trockener Kleidung, Einhüllen in warme Bettdecken und Zufuhr heißer Getränke wieder erholen. Bei Menschen, die bewusstlos aufgefunden werden, wird einem weiteren Hitzeverlust vorgebeugt, indem man sie in eine warme, trockene Decke hüllt und, wenn möglich, vorsichtig die nasse Kleidung auszieht und sie an einen warmen Ort bringt, während gleichzeitig Vorkehrungen getroffen werden, um sie sofort ins Krankenhaus zu bringen. Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) außerhalb eines Krankenhauses wird nicht empfohlen, insbesondere nicht von Umstehenden, wenn es Lebenszeichen gibt, die sehr schwer erkennbar sind. Besonders für nicht ausgebildete Personen ist es mitunter schwierig, ein sehr schwaches Atmen und schwache Herzschläge festzustellen. Oft ist kein Puls zu spüren und kein Herzschlag zu hören, obwohl das Herz schwach schlägt. Mit einer stark unterkühlten Person muss sehr vorsichtig umgegangen werden, da eine plötzliche Aufregung eine Herzrhythmusstörung (Arrhythmie) mit tödlichem Verlauf auslösen kann. Stationäre Behandlung Im Krankenhaus wärmen die Ärzte die Person zunächst mit warmen Sauerstoff, der eingeatmet wird, und mit warmen Flüssigkeiten, die intravenös verabreicht oder mit einem Plastikkatheter über die Blase, den Magen, den Bauchraum oder den Brustraum eingeführt werden, auf. Außerdem kann das Blut im Hämodialyseverfahren (bei dem Blut aus dem Körper durch einen Filter mit einer Wärmevorrichtung und wieder in den Körper zurückgepumpt wird) oder mit einer Herz-Lungen-Maschine (die Blut aus dem Körper pumpt, das Blut erwärmt, Sauerstoff zuführt und das Blut dann wieder dem Körper zuführt) erwärmt werden. Um diesen Personen beim Atmen zu helfen, führen Ärzte gegebenenfalls einen Plastikschlauch mithilfe einer mechanischen Beatmung durch den Mund in die Luftröhre ein (endotracheale Intubation). Bei Herzstillstand wird eine HLW (Herz-Lungen-Wiederbelebung) durchgeführt. Da es immer wieder vorkommt, dass sich Personen mit Unterkühlung, die zunächst im Krankenhaus ohne ein Lebenszeichen angekommen waren, nach einer Wiederbelebungsmaßnahme wieder erholen, führen die Ärzte die Wiederbelebungsversuche gewöhnlich so lange fort, bis der Betroffene wieder aufgewärmt ist oder bis sie sich sicher sind, dass sich kein Herzschlag oder ein anderes Lebenszeichen zeigt.