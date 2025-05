Gewebeverletzungen ohne Erfrierungen

Frostbeulen (Pernio) (Finger) Bild © Springer Science+Business Media

Frostbeulen (Perniones) sind eine seltene Reaktion, die bei wiederholter Kälteexposition auftreten kann. Zu den Symptomen zählen Juckreiz, Schmerzen, Rötungen, Schwellungen und in seltenen Fällen auch Hautverfärbungen oder Blasenbildung in dem betroffenen Bereich (meist vorne am unteren Bein oder auf der Oberfläche der Finger). Frostbeulen sind unangenehm und treten immer wieder auf, sind jedoch nicht gefährlich. Die beste Maßnahme ist, sich vor Kälte zu schützen. Nifedipin, Limaprost zum Einnehmen oder topische Kortikosteroide lindern manchmal die Symptome. Es kann hilfreich sein, auf Nikotin zu verzichten.