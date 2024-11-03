Überblick über Kälteschäden

Die Durchblutung und andere Mechanismen halten die Haut und das darunterliegende Gewebe auf konstanter Temperatur (etwa 37 °C). Das Blut wird in erster Linie von der Energie gewärmt, die von Zellen freigesetzt wird, wenn sie Nährstoffe verbrennen (Metabolismus) - ein Prozess, der eine konstante Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff voraussetzt. Das normale Funktionieren aller Körperzellen und -gewebe setzt eine normale Körpertemperatur voraus. Bei niedriger Temperatur arbeiten die meisten Organe auf Sparflamme, besonders das Herz und das Gehirn arbeiten langsam und stellen ihre Funktion gegebenenfalls ganz ein.

Bei extrem niedriger Umgebungstemperatur sinkt die Körpertemperatur. Darauf reagiert der Körper mit verschiedenen Schutzmechanismen, um zusätzlich Wärme zu produzieren. So erzeugen die Muskeln Wärme durch schnelle Bewegungen, das Zittern. Zusätzlich verengen sich die kleinen Blutgefäße in der Haut, damit mehr Blut in die lebenswichtigen Organe, wie Herz und Gehirn, umgeleitet wird. Da die Haut nun aber mit weniger warmem Blut durchblutet wird, kühlen Körperpartien wie Finger, Zehen, Ohren und Nase schneller aus. Wenn die Körpertemperatur auf unter 31 °C absinkt, versagen diese Schutzmechanismen und der Körper kann sich nicht mehr aufwärmen. Sinkt die Körpertemperatur unter 28 °C, kann es zum Tod kommen.

Das Risiko für Kälteschäden steigt in folgenden Situationen:

wenn der Blutfluss zu langsam ist

wenn zu wenig Nahrung aufgenommen wird

bei Dehydrierung oder Erschöpfung

Wenn das Umfeld nass ist oder der Körper mit etwas Feuchtem in Kontakt kommt

Wenn jemand mit einer Metallfläche in Kontakt kommt

Wenn nicht ausreichend Sauerstoff verfügbar ist, wie dies in großer Höhe der Fall ist

Kälteschäden sind selbst bei extrem kaltem Wetter weniger wahrscheinlich, wenn die Haut, Finger, Zehen, Ohren und Nase gut geschützt oder nur kurz der Kälte ausgesetzt sind.