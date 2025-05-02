Die Symptome einer Hitzeerschöpfung sind eher vage und gleichen denen vieler anderer Erkrankungen. Menschen können gar nicht bemerken, dass ihre Symptome von der Hitze herrühren. Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:

Übermäßiger Durst

Muskelschmerzen und -krämpfe

Schwindel

Benommenheit

Schwäche

Erschöpfung

Kopfschmerzen

Verschwommenes Sehen

Übelkeit

Erbrechen

Es kann zu Muskelkrämpfen kommen, häufig ist dies aber nicht der Fall. Bei längerem Stehen kann es zum Schwächeanfall und zur Ohnmacht kommen. Schweißausbrüche sind häufig. Die Herzfrequenz und der Puls können sich beschleunigen. Der Blutdruck kann sinken.

Im Gegensatz zu einem Hitzschlag, zeigt sich keine Verwirrtheit oder Orientierungsstörung. Die Körpertemperatur ist in der Regel normal und wenn sie hoch ist, dann nicht über 40 °C.