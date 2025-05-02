skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Hitzeerschöpfung

VonKathleen Yip, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA;
David Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
Überprüft vonDiane M. Birnbaumer, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
Überprüft/überarbeitet Geändert Mai 2025
v826543_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Hitzeerschöpfung bezeichnet eine Ansammlung von Symptomen, einschließlich Übelkeit, Schwäche und manchmal Ohnmacht, die als Folge einer Belastung mit Hitze auftreten. Oft kommt es auch zu einem übermäßigen Verlust von Salzen (Elektrolyten) und Flüssigkeit, was zu einem verringerten Blutvolumen führt, das die Fähigkeit des Körpers verschlechtert, auf die Umgebungswärme zu reagieren.

Die Hitzeerschöpfung ist 1 von mehreren Formen von Hitzeschaden.

Eine Hitzeerschöpfung ist schwerwiegender als Hitzekrämpfe. Der Flüssigkeit- und Mineralsalzverlust ist stärker ausgeprägt, die Symptome sind schwerer. Eine Hitzeerschöpfung kann sich zu einem Hitzschlag entwickeln, wenn die Betroffenen sich weiterhin übermäßiger Hitze aussetzen.

Symptome einer Hitzeerschöpfung

Die Symptome einer Hitzeerschöpfung sind eher vage und gleichen denen vieler anderer Erkrankungen. Menschen können gar nicht bemerken, dass ihre Symptome von der Hitze herrühren. Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:

  • Übermäßiger Durst

  • Muskelschmerzen und -krämpfe

  • Schwindel

  • Benommenheit

  • Schwäche

  • Erschöpfung

  • Kopfschmerzen

  • Verschwommenes Sehen

  • Übelkeit

  • Erbrechen

Es kann zu Muskelkrämpfen kommen, häufig ist dies aber nicht der Fall. Bei längerem Stehen kann es zum Schwächeanfall und zur Ohnmacht kommen. Schweißausbrüche sind häufig. Die Herzfrequenz und der Puls können sich beschleunigen. Der Blutdruck kann sinken.

Im Gegensatz zu einem Hitzschlag, zeigt sich keine Verwirrtheit oder Orientierungsstörung. Die Körpertemperatur ist in der Regel normal und wenn sie hoch ist, dann nicht über 40 °C.

Diagnose einer Hitzeerschöpfung

  • Symptome und eine frühere Belastung mit Hitze

Eine Hitzeerschöpfung lässt sich meist anhand der Symptome im zeitlichen Zusammenhang mit einer vorausgehenden Hitzeexposition diagnostizieren. Möglicherweise müssen Labortests durchgeführt werden, wenn Ärzte einen Verdacht auf Hitzeerschöpfung haben. Und mitunter muss der Natriumgehalt im Blut gemessen werden, wenn die Betroffenen zu viel Leitungswasser getrunken haben.

Behandlung einer Hitzeerschöpfung

  • In kühler Umgebung ausruhen

  • Flüssigkeiten und Salze ersetzen

Die Behandlung einer Hitzeerschöpfung umfasst Ruhe (keine Aktivitäten), Betroffene in eine kühle und schattige Umgebung bringen, Flüssigkeiten und Salze ersetzen, entweder oral (mit einem Sportgetränk oder einer Lösung aus 2 Teelöffeln [10 g] Salz in 1 Liter Wasser) oder intravenös. Das Ausziehen von Kleidungsstücken, Lockern eng sitzender Kleidung und Auflegen feuchter Tücher oder Eispackungen kann die Kühlung befördern.

Wenn die Betroffenen Flüssigkeit erhalten haben, erholen sie sich meistens schnell und vollständig.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.