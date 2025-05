Mittelhandfraktur

Bei offenen Wunden, insbesondere bei „Abwehrbissen“, Antibiotika zur Vorbeugung von Infektionen

Manchmal Einrichten der gebrochenen Knochen

Schiene

Wenn in der Nähe des verletzten Gelenks der Hand eine offene Wunde vorhanden ist, ging möglicherweise eine Schlägerei voraus. In einem solchen Fall führt der Arzt gegebenenfalls eine Wundreinigung durch und verabreicht Antibiotika, um einer Infektion vorzubeugen.

Metacarpal-Frakturen werden mit einer Schiene (z. B. Ellbogenschiene) behandelt, die mehrere Wochen lang getragen wird. Ob die Bruchstücke der Fraktur eingerichtet (reponiert) werden müssen, bevor die Schiene angelegt werden kann, hängt von der Art der Fraktur ab.

Ellbogenschiene

Wenn die Bruchstücke stark verschoben oder verdreht sind, werden sie ohne Operation wieder eingerichtet – als sogenannte geschlossene Reposition.

Bevor die Bruchstücke eingerichtet werden, kann der Arzt zur Vorbeugung vor Schmerzen beim Patienten eine der folgenden Maßnahmen ergreifen:

Eine Bruchspaltanästhesie

Eine Ellennervblockade

Bei einer Bruchspaltanästhesie wird eine Nadel durch die Haut in die Bruchstelle eingeführt, wo sich Blut angesammelt hat (ein Hämatom ist eine Ansammlung von Blut). Dann wird Lidocain (ein Betäubungsmittel) gespritzt, um den Bereich um die gebrochenen Knochen herum zu betäuben.

Bei einer Ellennervblockade spritzt der Arzt ein Betäubungsmittel in die Nerven in diesem Bereich. Das Verfahren verhindert, dass die Nerven Schmerzsignale an das Gehirn senden. Der Ellennerv verläuft vom Ellbogen bis zum kleinen Finger und Ringfinger.

Nachdem die Schiene entfernt wurde, wird langsam und schrittweise mit Übungen begonnen, bei denen Hand und Finger ohne Einschränkung des Bewegungsbereichs bewegt werden. Die Patienten erlangen im Normalfall eine volle Funktionsfähigkeit ihrer Hand wieder.