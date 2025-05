Knöchelfrakturen (Fibula-Frakturen; Tibia-Frakturen) Von University of California, San Francisco Danielle Campagne , MD , Überprüft/überarbeitet Dez. 2022 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN Kurzinformationen

Bei Knöchelfrakturen kann der knöcherne Überstand an der Außenseite des Sprunggelenks (lateraler Malleolus) betroffen sein. Dieser bildet das Ende des kleinen Knochens des Unterschenkels (das Wadenbein bzw. die Fibula). Es kann auch der knöcherne Überstand an der Innenseite des Sprunggelenks (medialer Malleolus) betroffen sein, der das Ende des größeren Knochens des Unterschenkels (das Schienbein bzw. die Tibia) bildet, oder das hintere untere Ende des Schienbeinknochens (posteriorer Malleolus). Es können auch, was häufiger der Fall ist, beide Stellen betroffen sein.