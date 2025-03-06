Frakturen der Sesambeine

Die Sesambeine können beim Laufen, Wandern und bei Sportarten, bei denen man hart auf dem Ballen aufkommt (wie Tennis oder Basketball), brechen. (Siehe auch Überblick über Knochenbrüche.)
Bei einem Bruch der Sesambeine verursacht das Gehen meist einen tiefen dumpfen oder stechenden Schmerz im Fußballen hinter dem großen Zeh. Der Bereich kann angeschwollen und gerötet sein.
Bei Verdacht auf eine Sesambeinfraktur werden Röntgenaufnahmen gemacht. Sollten die Röntgenaufnahmen keinen klaren Befund ergeben, kann eine Magnetresonanztomographie (MRT) durchgeführt werden.
Behandlung von Sesambeinfrakturen
Verwendung eines speziell entwickelten Schuhs
Bei anhaltenden Schmerzen möglicherweise chirurgischer Eingriff
Wenn die Sesambeine gebrochen, aber noch an ihrem Ursprungsort sind, kann es bereits reichen, wenn ein flacher, fester Schuh getragen wird, der speziell entwickelt wurde, um Bruchstücke von Knochen unbeweglich zu machen (zu immobilisieren). Diese Schuhe wurden speziell zum Tragen für Menschen entwickelt, die eine Fußfraktur haben. Sie sind vorne offen und haben Klettverschlüsse.
dämpfende Polster oder besonders konstruierte Einlagen (Orthosen) für den Schuh helfen, die Schmerzen zu lindern. Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) können gegen die Schmerzen und die Schwellung helfen.
Halten die Schmerzen an, müssen die Sesambeine eventuell chirurgisch entfernt werden. Manchmal kann die Entfernung eines oder beide dieser Knochen jedoch die Bewegungsfähigkeit des Fußes beeinträchtigen.