Frakturen der Sesambeine

Frakturen können auch in den beiden kleinen runden Knochen direkt unterhalb des großen Zehs (Sesambeine) auftreten.

Die Sesambeine können beim Laufen, Wandern und bei Sportarten, bei denen man hart auf dem Ballen aufkommt (wie Tennis oder Basketball), brechen. (Siehe auch Überblick über Knochenbrüche.)

Bei einem Bruch der Sesambeine verursacht das Gehen meist einen tiefen dumpfen oder stechenden Schmerz im Fußballen hinter dem großen Zeh. Der Bereich kann angeschwollen und gerötet sein.

Bei Verdacht auf eine Sesambeinfraktur werden Röntgenaufnahmen gemacht. Sollten die Röntgenaufnahmen keinen klaren Befund ergeben, kann eine Magnetresonanztomographie (MRT) durchgeführt werden.