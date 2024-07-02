Zu den Weichgewebeverletzungen zählen Beulen und Prellungen (Kontusionen) und kleine Risse in den Muskeln (Zerrungen) oder in den Bändern und Sehnen in der Nähe der Gelenke (Verstauchungen) – siehe auch Verstauchungen und andere Weichteilverletzungen.

Prellungen sowie leichte Zerrungen und Verstauchungen verursachen leichte bis mäßige Schmerzen und Schwellungen. Die Schwellung kann sich verfärben bzw. nach einem Tag dunkelrot und nach mehreren Tagen gelb oder braun werden. Der Körperteil ist meist weiter bewegungsfähig. Bei Menschen mit schwereren Symptomen, wie einer Deformität, Geh- oder Bewegungsproblemen mit einem verletzten Körperteil oder mit starken Schmerzen, liegt eventuell ein vollständig durchtrennter Knochen, der an einem Gelenk befestigt war (Dislokation), eine teilweise Trennung solcher Knochen (Subluxation), eine Fraktur, eine schwere Zerrung oder Verstauchung oder eine andere schwere Verletzung vor. Schwere Symptome machen eine ärztliche Versorgung notwendig, um die Art der Verletzung festzustellen.