Abgetrennte und abgeschnürte Gliedmaßen, Finger und Zehen

Körperteile wie Finger oder Zehen können abgetrennt (amputiert) werden. Darüber hinaus kann Gewebe absterben, wenn der Blutfluss durch Ringe und andere einschnürende Gegenstände unterbrochen wird. Zum Beispiel schwillt ein verletzter Finger in der Regel an. Deshalb sollte ein Ring, wenn er auf einem verletzten Finger sitzt, so schnell als möglich abgenommen werden, bevor sich eine Schwellung einstellt. Ein Ring oder ein anderer Gegenstand, der einen Körperteil einschnürt, muss entfernt werden, bevor sich eine Schwellung bildet. Um Ringe zu entfernen, sollte sanft, aber nachdrücklich daran gezogen werden. Seife und Wasser können die Reibung reduzieren, wodurch das Abnehmen erleichtert wird. Bleiben diese Maßnahmen erfolglos, ist ärztliche Behandlung nötig.

Amputierte Gliedmaßen können manchmal, wenn sie korrekt aufbewahrt werden, im Krankenhaus wieder angenäht werden. Um die Lebensdauer des Gewebes zu verlängern, sollte ein abgetrennter Teil in sterilen Mull oder ein feuchtes Papiertuch oder Handtuch gewickelt und dann in eine versiegelte trockene Plastiktüte gesteckt werden. Die Tüte sollte dann in eine andere Tüte oder einen Behälter mit Wasser und Eis gesteckt werden. Trockeneis ist nicht geeignet. Der abgetrennte Teil sollte nicht direkt in Wasser gesteckt werden.