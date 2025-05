Stechrochen-Stiche

University of Illinois at Chicago;

Stechrochen enthalten ein Gift im Stachel, der sich auf der Rückseite ihres Schwanzes befindet. Verletzungen treten in der Regel auf, wenn jemand auf einen Stechrochen tritt (der oft im Sand eingegraben ist), während er in der seichten Meeresgischt watet. Das Tier stößt mit seiner Schwanzflosse den Stachel in den Fuß oder das Bein des Opfers und setzt dabei Gift frei. Teile der Stachelscheide können in der Wunde verbleiben und das Infektionsrisiko erhöhen.

Stechrochen Bild Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Thomas Arnold.

Die Wunde eines Stichs eines Stechrochens ist gewöhnlich gezackt und blutet stark. Der Schmerz setzt sofort und heftig ein, lässt aber innerhalb von 6 bis 48 Stunden allmählich nach. Viele Patienten mit diesen Wunden haben Ohnmachtsanfälle, Schwäche, Übelkeit und Angst. Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüche, starke Krämpfe sowie Atembeschwerden und der Tod sind weniger häufig.

