Quallenstiche

Gift abwaschen und die Tentakel von der Haut entfernen

Warme oder kalte feuchte Umschläge zur Schmerzlinderung

Der erste Schritt bei der Behandlung einer Verletzung, die von einer Qualle in den nordamerikanischen Gewässern verursacht wurde, ist es, sie mit Meerwasser abzuspülen, um das Gift von der Haut abzuwaschen. Etwaige Teilchen eines Tentakels sollten mit einer Pinzette oder mit dem Fingern entfernt werden, wobei bei letzterem zwei Paar Handschuhe getragen werden sollten.

Die Art der Spülung richtet sich nach der Art des Stichs:

Bei Quallenstichen in nichttropischen Gewässern und bei Korallenstichen kann Meerwasser zur Spülung verwendet werden.

Bei Quallenstichen in tropischen Gewässern kann eine Essigspülung mit anschließender Meerwasserspülung verwendet werden. Süßwasser sollte nicht verwendet werden.

Bei Stichen durch die portugiesische Galeere kann eine Meerwasserspülung verwendet werden. Zum Spülen von Verletzungen durch eine Portugiesische Galeere sollte kein Essig verwendet werden, weil das dazu führen kann, dass zusätzlich Gift aus Nesselkapseln freigesetzt wird, mit denen noch nicht gestochen wurde („nicht abgefeuerte” Nesselkapseln).

Für die gefährlichere Würfelqualle hingegen muss Essig verwendet werden, damit die zusätzlichen „Schüsse“ der Nesselkapseln gestoppt werden. Anschließend sollte Meerwasser zur Spülung verwendet werden, da Süßwasser dazu führen kann, dass weiteres Gift freigesetzt wird.

Qualle Bild Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Robert S. Porter.

Bei allen Arten von Stichen können nach dem Entfernen der Tentakeln Bäder oder Umschläge mit heißem oder warmem Wasser oder Kältepackungen, je nachdem, was der Betroffene bevorzugt, helfen, die Schmerzen zu lindern.

Beim leichtesten Anzeichen von Atembeschwerden oder Bewusstseinsstörungen (auch Bewusstlosigkeit) sollte sofort ärztliche Hilfe hinzugezogen werden.