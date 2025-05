Bisse von Bienen, Wespen, Hornissen und Ameisen

University of Illinois at Chicago;

Stiche von Bienen, Wespen, Gelbwespen und Hornissen sind überall in den Vereinigten Staaten häufig. Manche Ameisen beißen.

Stiche von Bienen, Wespen, Gelbwespen und Hornissen sowie Ameisenbisse verursachen in der Regel Schmerzen, Rötungen, Schwellungen und Jucken.

Allergische Reaktionen sind selten, können aber gefährlich sein.

Die Stacheln sollten entfernt werden und eine Creme oder Salbe können helfen, die Symptome zu lindern.

(Siehe auch Einführung in Bisse und Stiche.)

Der Durchschnittsmensch kann ohne Gefahr 10 Stiche pro Pfund bzw. 22 Stiche pro Kilogramm Körpergewicht vertragen. Das bedeutet, dass ein durchschnittlicher Erwachsener mehr als 1.000 Stiche aushalten kann, während 500 Stiche ein Kind töten können. Bei Vorliegen einer Allergie gegen solche Stiche kann jedoch bereits ein einziger Stich aufgrund der anaphylaktischen Reaktion (eine lebensgefährliche allergische Reaktion, bei der der Blutdruck sinkt und sich die Atemwege schließen) zum Tod führen.

Honigbiene Bild Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Justin Kaplan.

In den USA sterben 3 bis 4 Mal so viele Menschen an Bienenstichen wie an Schlangenbissen. Bienen stechen in der Regel nur, wenn sie provoziert werden. Eine aggressivere Art der Honigbiene, die afrikanisierte Honigbiene genannt (Killerbiene), ist bis in die südlichen und manche südwestlichen Staaten Südamerikas vorgedrungen. Indem sie ihr Opfer im Schwarm angreifen, verursachen diese Bienen eine schwerere Reaktion als andere Bienen.

Wespen und Hornissen stechen ebenfalls nur dann, wenn sie provoziert werden. Da sie jedoch in der Nähe von Menschen nisten, kommt es häufiger zu Begegnungen mit ihnen.

Im Süden der Vereinigten Staaten, insbesondere in der Golfregion, stechen Feuerameisen jedes Jahr bis zu 40 % der Menschen, die in dem betroffenen Bereich leben, und verursachen mindestens 30 Todesfälle.

Symptome Bisse von Bienen, Wespen und Hornissen verursachen sofort Schmerzen und einen roten, geschwollenen, manchmal juckenden Bereich in der Größe von etwa 1 Zentimeter Durchmesser. Bei manchen Menschen schwillt der Bereich in den folgenden 2 oder 3 Tagen bis auf einen Durchmesser von 5 Zentimetern oder mehr an. Diese Schwellung wird manchmal fälschlicherweise für eine Infektion gehalten, was nach Bienenstichen ungewöhnlich ist. Allergische Reaktionen können zu Hautausschlag, Jucken am ganzen Körper, Keuchatmung, Atembeschwerden und Schock führen. Reaktion auf Wespenstich Bild ALAN SIRULNIKOFF/SCIENCE PHOTO LIBRARY Der Biss der Feuerameise verursacht in der Regel sofort Schmerzen und eine gerötete Schwellung, die innerhalb von 45 Minuten wieder verschwindet. Es bildet sich dann eine Blase, die innerhalb von 2 bis 3 Tagen aufplatzt, woraufhin sich die Stelle oft entzündet. In manchen Fällen entwickelt sich eine rote, geschwollene, juckende Stelle statt einer Blase. Isolierte Nerven können sich entzünden. Es können Krämpfe bei Menschen auftreten, die sehr viele Stiche auf einmal bekommen haben.