MSD Manuals Ausgabe für Patienten


Bisse der Gabelschwanzraupe

(Hautkontakt mit der Gabelschwanzraupe)

VonRobert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Überprüft vonDiane M. Birnbaumer, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
Überprüft/überarbeitet Geändert Jan. 2025
v829094_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Die giftige Gabelschwanzraupe (Megalopyge opercularis) kommt im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika vor. Sie hat die Form einer Träne und langes seidiges Haar, weshalb sie wie ein Wattebausch oder Pelz aussieht.

Wenn eine Gabelschwanzraupe gegen die Haut von jemandem gerieben oder gedrückt wird, bleiben die giftigen Härchen in der Haut stecken, was in der Regel zu schweren Verbrennungen und Hautausschlag führt. Die Schmerzen klingen in der Regel in etwa einer Stunde ab.

Manchmal ist die Reaktion stärker, was zu Schwellungen, Übelkeit und Atembeschwerden führt.

(Siehe auch Einführung in Bisse und Stiche.)

Behandlung von Bissen der Gabelschwanzraupe

  • Schmerzbehandlung

Es gibt mehrere Arten zur Linderung der Schmerzen und des Brennens bei Kontakt mit den Haaren der Gabelschwanzraube.

  • Die Kontaktstelle mit Seife und Wasser waschen und einen Haartrockner auf niederer Stufe verwenden, um die Stelle zu trocknen

  • Auf die Stelle ein Klebeband aufbringen und abziehen, um anklebende Haare zu entfernen und dadurch weitere Verletzungen zu verhindern

  • Auftragen von Isopropyl-Alkohol (Franzbranntwein) auf die Kontaktstelle

  • Auftragen einer Schlämme aus Backpulver

  • Auftragen einer Calamin-Lotion

  • Auflegen eines Eispacks oder Auflegen von Eiswürfeln in einer Plastiktüte, eingewickelt in ein dünnes Handtuch, auf die Kontaktstelle

Stärkere Reaktionen erfordern eine sofortige ärztliche Versorgung.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

