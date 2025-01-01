Bisse der Gabelschwanzraupe

Die giftige Gabelschwanzraupe (Megalopyge opercularis) kommt im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika vor. Sie hat die Form einer Träne und langes seidiges Haar, weshalb sie wie ein Wattebausch oder Pelz aussieht.

Wenn eine Gabelschwanzraupe gegen die Haut von jemandem gerieben oder gedrückt wird, bleiben die giftigen Härchen in der Haut stecken, was in der Regel zu schweren Verbrennungen und Hautausschlag führt. Die Schmerzen klingen in der Regel in etwa einer Stunde ab.

Manchmal ist die Reaktion stärker, was zu Schwellungen, Übelkeit und Atembeschwerden führt.

