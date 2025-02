Augenverätzungen

Verbrennungen bzw. Verätzungen des Auges können nach Hitze- oder chemikalienbedingten Verletzungen auftreten und zu schweren Komplikationen führen, einschließlich einer dauerhaften Erblindung.

(Siehe auch Überblick über Augenverletzungen.)

Das Augenlid schließt sich als Reflex zum Schutz der Augen vor Verletzung sehr schnell. Trotzdem gelangen entzündliche oder schädigende Chemikalien manchmal an die Oberfläche des Auges, was zu Verätzungen führt.

Die gefährlichsten chemischen Verätzungen entstehen durch stark säurehaltige oder alkalische Substanzen. Verätzungen mit Alkali sind tendenziell schwerwiegender als Verätzungen mit Säure. Alkalihaltige Stoffe enthalten Lauge und kommen am häufigsten in Bleichmitteln, Beton, Gips und Mörtel, Ofen- und Abflussreinigern, Spülmaschinenreiniger und Düngemitteln vor. Verätzungen können durch verspritzte Flüssigkeiten, oder seltener, durch Pulverstoffe, die in die Augen gelangen, verursacht werden.

Schwere chemische Verätzungen der transparenten Kuppel vorne am Auge (Cornea), insbesondere Verletzungen durch alkalihaltige Stoffe, können zu Narbenbildung, Perforation des Auges, Infektion und Erblindung führen.

Verätzungen der Augen sind sehr schmerzhaft. Wegen der großen Schmerzen wird meist versucht, das Auge geschlossen zu halten. Das allerdings verlängert den direkten Augenkontakt mit der schädigenden Substanz, wodurch sich der Schaden verschlimmert.

Der Blinkreflex ist in der Regel der Grund dafür, dass das Auge sich bei Hitze schließt. Deshalb treten thermische Verbrennungen in der Regel am Augenlid auf, statt an der Bindehaut oder der Hornhaut. Verbrennungen der Bindehaut oder der Hornhaut sind in der Regel nicht schwerwiegend und verursachen unter Umständen keine bleibenden Schäden am Auge.

Das Tragen einer Sicherheitsbrille oder einer Gesichtsmaske beim Umgang mit potenziell gefährlichen Materialien ist unabdingbar, um Verbrennungen vermeiden zu helfen.