Screening auf kolorektales Karzinom

Bei einer CT-Kolonografie (virtuelle Koloskopie) werden zwei- und dreidimensionale Bilder des Colons mithilfe einer speziellen CT-Technik generiert. Bei dieser Technik trinken Personen ein Kontrastmittel und ihr Colon wird durch einen Schlauch, der in den Mastdarm geschoben wird, mit Gas gefüllt. Die hochauflösenden dreidimensionalen Bilder simulieren gewissermaßen das Erscheinungsbild einer regulären Koloskopie, daher der Name.

Eine virtuelle Koloskopie kann für Personen eine Option darstellen, die sich einer regulären Koloskopie nicht unterziehen können oder wollen. Sie ist jedoch nicht so genau und die Ergebnisse hängen sehr vom jeweiligen Untersucher ab. Bei diesem Test ist keine Sedierung erforderlich, der Darm muss jedoch dennoch gut vorbereitet werden, und das Gas im Colon kann unangenehm sein. Zudem können anders als bei einer regulären Koloskopie während des Verfahrens keine Läsionen zur Untersuchung unter einem Mikroskop entnommen (biopsiert) werden. Wenn bei einer virtuellen Koloskopie ein Polyp oder Krebs entdeckt wird, ist eine reguläre Koloskopie erforderlich, um den Polyp zu entfernen oder eine Biopsieprobe vom Krebs zu entnehmen. Eine virtuelle Koloskopie kann zeigen, ob der Krebs sich jenseits des Colons in die Lymphknoten oder Leber ausgebreitet hat. Sie eignet sich jedoch nicht so sehr für die Erkennung von kleinen Polypen im Colon.

Dieser Test wird alle 5 Jahre durchgeführt.