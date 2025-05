Dünndarmkrebs

Neuroendokrine Tumoren des Gastrointestinaltrakts (auch karzinoide Tumoren genannt) können in den Drüsenzellen der Schleimhaut des Dünndarms entstehen. Neuroendokrine Tumoren des Gastrointestinaltrakts geben oft Hormone ab, die zu Durchfall und Hautrötung führen.

Einige neuroendokrine Tumoren des Gastrointestinaltrakts können operativ entfernt werden. Tumoren, die gestreut haben, können mit einem Medikament, etwa Octreotid oder Everolimus, unter Kontrolle gebracht werden oder mit einer Behandlung, die den Einsatz eines radioaktiven Somatostatin-Analogons beinhaltet, das intravenös verabreicht wird (sogenannte Peptid-Rezeptor-Radionuklid-Therapie bzw. PRRT).

Ein Lymphom ist ein Krebs des Lymphsystems, der sich im mittleren Abschnitt (Jejunum) und im unteren Abschnitt des Dünndarms (Ileum) entwickeln kann. Durch das Lymphom kann ein Darmabschnitt steif werden oder sich verlängern. Dieser Krebs ist häufiger bei Personen mit unbehandelter Zöliakie. Die Behandlung hängt von der Art des Lymphoms ab und kann Chemotherapie und Strahlentherapie umfassen, um die Symptome zu einzudämmen und manchmal die Überlebenszeit zu verlängern.

Ein Leiomyosarkom (Krebs der glatten Muskelzellen) kann sich in der Dünndarmwand entwickeln. Eine Chemotherapie kann die Überlebenszeit nach der Operation zur Entfernung von Leiomyosarkomen leicht verlängern.

Das Kaposi-Sarkom ist eine Art Hautkrebs, der die inneren Organe befallen kann und manchmal aufgrund einer Infektion mit dem humanen Immundefizienzvirus (HIV) bei Menschen mit AIDS auftritt. Das Kaposi-Sarkom kann überall im Verdauungstrakt auftreten, in der Regel ist es aber im Magen, Dünndarm oder Dickdarm zu finden. Diese Krebsform verursacht in der Regel keine Symptome im Verdauungstrakt, aber es können Blutungen, Durchfall und eine Darminvagination (ein Abschnitt des Darms stülpt sich in einen anderen, etwa wie bei einem Teleskop) auftreten. Die Behandlung des Kaposi-Sarkoms hängt davon ab, wo der Krebs entstanden ist. Unter anderem kann eine Operation, Chemotherapie oder Strahlentherapie erfolgen.