Schwierigkeiten beim Schlucken

Obwohl die meisten Menschen das Schlucken als selbstverständlich hinnehmen, handelt es sich tatsächlich um einen komplizierten Vorgang. Damit das Schlucken normal stattfindet, muss das Gehirn unbewusst die Aktivität zahlreicher kleiner Muskeln in Rachen und Speiseröhre koordinieren. Diese Muskeln müssen stark und in der richtigen Reihenfolge kontrahieren, damit die Nahrung vom Mund an die Hinterwand des Rachens und dann die Speiseröhre hinabtransportiert wird. Der obere Teil der Speiseröhre muss sich entspannen, damit die Nahrung in die Speiseröhre gelangen kann. Schließlich muss der untere Teil der Speiseröhre sich entspannen, damit die Nahrung in den Magen eintreten kann. Somit können Schluckbeschwerden durch Folgendes entstehen:

Erkrankungen von Gehirn oder Nervensystem

Erkrankungen der Muskulatur im Allgemeinen

Erkrankungen der Speiseröhre (eine physikalische Blockierung oder eine Störung der Bewegungsabläufe)

Erkrankungen von Gehirn und Nervensystem, die Schluckbeschwerden verursachen, umfassen Schlaganfall, Parkinson-Krankheit, multiple Sklerose und amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Personen mit diesen Erkrankungen zeigen typischerweise zusätzlich zu den Schluckbeschwerden andere Symptome. Bei vielen Personen wurden diese Erkrankungen bereits diagnostiziert.

Allgemeine Muskelerkrankungen, die Schluckbeschwerden verursachen, umfassen Myasthenia gravis, Dermatomyositis und Muskeldystrophie.

Eine physikalische Blockierung der Speiseröhre kann durch eine Krebserkrankung der Speiseröhre, Ringe oder Netze von Gewebe im Innern der Speiseröhre und Vernarbung der Speiseröhre durch chronischen Säurereflux oder durch Schlucken einer ätzenden Flüssigkeit entstehen. Eosinophile Ösophagitis: (eine Entzündung der Speiseröhre, die durch eine höhere als normale Anzahl von Eosinophilen, einer bestimmten Art weißer Blutkörperchen, verursacht wird) verursacht eine Dysphagie aufgrund einer Verengung (Striktur) der Speiseröhre. Manchmal wird die Speiseröhre durch ein benachbartes Organ oder eine benachbarte Struktur komprimiert, wie z. B. eine vergrößerte Schilddrüse, eine Aussackung der Arterie in der Brust (Aortenaneurysma) oder einen Tumor in der Mitte der Brust.

Störungen der Speiseröhrenmotilität umfassen Achalasie (bei der die rhythmischen Kontraktionen der Speiseröhre deutlich reduziert sind und der untere Speiseröhrenmuskel sich nicht normal entspannt, damit Nahrung in den Magen gelangen kann) und Speiseröhrenkrämpfe. Systemische Sklerose (Sklerodermie) kann ebenfalls eine Motilitätsstörung verursachen.