Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD)

Endoskopie mit Biopsie

Manchmal pH-Test

Manchmal Manometrie

Wenn die Symptome auf die Diagnose GERD hinweisen, kann die Behandlung ohne ausführliche diagnostische Untersuchungen begonnen werden. Untersuchungen sind im Normalfall Situationen vorbehalten, in denen die Diagnose nicht eindeutig ist, in denen die Behandlung die Symptome nicht unter Kontrolle gebracht hat oder in denen Symptome über einen langen Zeitraum bestehen.

Wenn Tests erforderlich sind, wird in der Regel zuerst die Speiseröhre mit einem biegsamen Beobachtungsschlauch (Endoskop) untersucht. Eine Endoskopie ist die beste Methode zur Diagnose von Ösophagitis, erosiver Ösophagitis, Speiseröhrengeschwüren, Verengungen der Speiseröhre, Speiseröhrenkrebs und Barrett-Syndrom. Bei der Endoskopie kann der Arzt auch Gewebe entnehmen, um dieses unter dem Mikroskop zu untersuchen (Biopsie).

Wenn die Endoskopie- und Biopsieergebnisse bei Personen, deren Symptome stark auf GERD hindeuten, normal sind, führen Ärzte in der Regel einen pH-Test der Speiseröhre durch (beim pH-Test wird der Säuregehalt gemessen – siehe Katheterbasierte Überwachung). Für diesen Test wird ein dünner, biegsamer Schlauch mit einem Sensor an der Spitze über die Nase in die untere Speiseröhre eingeführt. Dort verbleibt der Schlauch für 24 Stunden. Das andere Ende des Schlauchs hängt an einem Monitor, den die Person an ihrer Kleidung trägt. Der Monitor zeichnet, meistens über 24 Stunden, die Säurespiegel in der Speiseröhre auf. Diese Untersuchung bestimmt nicht nur, wie viel Reflux auftritt, sondern auch die Beziehung zwischen den Symptomen und dem Reflux. Er ist auch hilfreich bei Personen mit Symptomen, die für Reflux untypisch sind. Die pH-Messung in der Speiseröhre wird bei allen Personen empfohlen, für die eine Operation zur Korrektur des gastroösophagealen Refluxes in Betracht kommt. Bei Menschen, die einen Schlauch in ihrer Nase nicht tolerieren können, kann eine kleine pH-Elektrode im unteren Teil der Speiseröhre platziert werden (siehe kabellose Überwachung).

Druckmessungen am unteren Ösophagussphinkter mittels Manometrie geben an, wie gut der Sphinkter funktioniert, und liefern zudem Informationen über die Stärke der Speiseröhrenmuskulatur. Die durch diese Untersuchung gewonnenen Informationen unterstützen den Arzt bei der Entscheidung, ob eine Operation zur Behandlung angemessen ist.