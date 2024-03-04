Übersicht über Pankreatitis

Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) ist eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse.

Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist ein blattförmiges Organ von etwa 13 Zentimetern Länge. Sie ist umgeben von der Unterseite des Magens und der Wand des ersten Abschnitts des Dünndarms, der in den Magen mündet (Zwölffingerdarm).

Lage der Bauchspeicheldrüse

Die Bauchspeicheldrüse hat 3 Hauptfunktionen:

Ausschüttung von Flüssigkeit mit Verdauungsenzymen in den Zwölffingerdarm, wo diese mit dem Nahrungsbrei vermischt werden

Ausschüttung der Hormone Insulin und Glukagon, die den Zuckerspiegel im Blut regulieren

Ausschüttung großer Mengen Natriumbikarbonat (die Chemikalie in Backpulver) in den Zwölffingerdarm, um die Säure aus dem Magen zu neutralisieren

Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung kann durch Gallensteine, Alkohol, verschiedene Medikamente, manche Virusinfektionen und andere, seltenere Ursachen ausgelöst werden.

Die Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis) entwickelt sich schnell und verschwindet innerhalb weniger Tage, kann jedoch auch mehrere Wochen dauern. Man spricht dann von einer akuten Pankreatitis. In manchen Fällen jedoch hält die Entzündung an und zerstört allmählich die Funktion der Bauchspeicheldrüse. Dies wird als chronische Pankreatitis bezeichnet.

Eine Pankreatitis verursacht sehr häufig starke Schmerzen im Oberbauch, die von Übelkeit und Erbrechen begleitet sind. Die Bauchspeicheldrüsenentzündung kann die Bauchspeicheldrüse dauerhaft schädigen.

Menschen, die an einer akuten Pankreatitis leiden, müssen in der Regel eine Zeit lang stationär in einem Krankenhaus behandelt werden und können viel Flüssigkeit benötigen, die über die Vene (intravenös) zugeführt werden muss, bis sie sich besser fühlen und schmerzfrei sind.

Menschen mit chronischer Pankreatitis müssen manchmal Kapseln mit Extrakten des Pankreasenzyms zu den Mahlzeiten nehmen, damit die Schmerzen gelindert werden und die Verdauung verbessert wird.