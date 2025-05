Tropische Sprue Von Virtua Health System Zubair Malik , MD , Überprüft/überarbeitet März 2023 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN Kurzinformationen

Tropische Sprue ist eine seltene Krankheit unbekannter Ursache, die in den Tropen und Subtropen auftritt und bei den betroffenen Personen durch Veränderungen in der Dünndarmschleimhaut zu Malabsorption und einem Mangel an vielen Nährstoffen führt.