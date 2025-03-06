Diese Erkrankung wird durch eine bakterielle Infektion verursacht.
Zu den typischen Symptomen gehören Durchfall, entzündete und schmerzende Gelenke, Gewichtsverlust und Bauchschmerzen.
Die Diagnose gründet sich auf den Ergebnissen von Biopsien des Dünndarms.
Unbehandelt schreitet die Krankheit fort und führt zum Tod.
Antibiotika können die Infektion eliminieren, die Erkrankung kann jedoch wiederkehren.
In den Vereinigten Staaten ist Morbus Whipple selten und betrifft hauptsächlich weiße Personen über 30. Am häufigsten sind Menschen über 60 Jahren betroffen. In einigen Gegenden der Welt kommt Morbus Whipple jedoch relativ häufig vor.
Ursachen von Morbus Whipple
Die Ursache von Morbus Whipple ist eine Infektion mit dem Organismus Tropheryma whipplei. Die Infektion macht sich fast immer im Dünndarm bemerkbar, kann sich aber auch auf andere Organe wie Herz, Lunge, Gehirn, Gelenke und Augen ausbreiten.
Symptome von Morbus Whipple
Die 4 Hauptsymptome von Morbus Whipple:
Entzündete und schmerzende Gelenke
Durchfall
Bauchschmerzen
Gewichtsverlust
Weitere häufige Symptome sind Fieber, Appetitverlust, Müdigkeit und Schwäche aufgrund von Blutarmut, Husten und Schmerzen beim Atmen durch eine Entzündung der Membranschichten, die die Lungen bedecken (Pleura). In dem Zwischenraum zwischen den Schichten des Brustfells kann sich Flüssigkeit ansammeln (ein Zustand, der als Pleuraerguss bezeichnet wird). Die Lymphknoten können sich vergrößern.
Bei manchen Menschen wird die Haut dunkler.
Patienten mit Morbus Whipple können sich Infektionen im Herzen zuziehen.
Verwirrung, Gedächtnisverlust oder unkontrollierte Augenbewegungen zeigen, dass sich die Infektion auf das Gehirn ausgebreitet hat.
Diagnose von Morbus Whipple
Biopsie
Ein Arzt kann die Diagnose eines Morbus Whipple stellen, indem er Bakterien im Dünndarm findet.
Um die Bakterien zu identifizieren, entnehmen Ärzte Gewebe (Biopsie) mit einem Endoskop (einem biegsamen Beobachtungsschlauch mit einer Lichtquelle und einer Kamera, durch den ein kleiner Clipper eingeführt werden kann) aus dem Dünndarm oder aus einem vergrößerten Lymphknoten. Das Gewebe wird danach unter einem Mikroskop untersucht.
Antibiotika
Unbehandelt schreitet Morbus Whipple fort und führt zum Tod.
Morbus Whipple kann mit Antibiotika geheilt werden. Normalerweise erhalten Betroffene anfänglich über eine Vene während 2–4 Wochen Ceftriaxon oder Penicillin und danach während mindestens 12 Monaten oral Sulfamethoxazol/Trimethoprim oder eine Kombination aus Doxycyclin und Hydroxychloroquin. Die Symptome verschwinden rasch.
Trotz einem anfänglichen Ansprechen auf Antibiotika kann die Krankheit wiederkehren.