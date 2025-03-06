Die 4 Hauptsymptome von Morbus Whipple:

Entzündete und schmerzende Gelenke

Durchfall

Bauchschmerzen

Gewichtsverlust

Weitere häufige Symptome sind Fieber, Appetitverlust, Müdigkeit und Schwäche aufgrund von Blutarmut, Husten und Schmerzen beim Atmen durch eine Entzündung der Membranschichten, die die Lungen bedecken (Pleura). In dem Zwischenraum zwischen den Schichten des Brustfells kann sich Flüssigkeit ansammeln (ein Zustand, der als Pleuraerguss bezeichnet wird). Die Lymphknoten können sich vergrößern.

Bei manchen Menschen wird die Haut dunkler.

Patienten mit Morbus Whipple können sich Infektionen im Herzen zuziehen.

Verwirrung, Gedächtnisverlust oder unkontrollierte Augenbewegungen zeigen, dass sich die Infektion auf das Gehirn ausgebreitet hat.