Magensteine (Bezoare) sind fest verdichtete Ansammlungen von halb- oder unverdautem Material, das sich im Magen oder Darm festsetzen kann.

Ansammlungen von unverdaulichem Material können im Magen stecken bleiben.

Die meisten Magensteine verursachen keine Symptome.

Die Diagnose basiert auf Röntgenaufnahmen und anderen bildgebenden Verfahren sowie einer visuellen Untersuchung des Verdauungstrakts mittels Endoskopie.

Die meisten Bezoare müssen mit Instrumenten oder einem zu schluckenden Wirkstoff zerkleinert oder mithilfe eines Endoskops bzw. operativ entfernt werden.

Im Magen sammeln sich oft verhärtete, teilweise verdaute oder unverdaute Massen von Nahrung oder anderen Materialien an, die Magensteine (Bezoare) genannt werden. Magensteine können Engstellen oder enge Räume nicht überwinden und sitzen dann im Verdauungstrakt fest. Magensteine sammeln sich häufig im Magen an, manchmal aber auch an anderer Stelle im Verdauungstrakt. Magensteine mit einem Durchmesser von über 2 cm können aufgrund der engen Öffnung (Pförtner-Sphinkter), durch die sich der Mageninhalt in den ersten Abschnitt des Dünndarms (Duodenum) entleeren muss, nur selten aus dem Magen weitergeleitet werden.

Es gibt verschiedene Arten von Magensteinen. Die Magensteine (Bezoare) werden danach eingeteilt, aus welchem Material sie bestehen:

Phytobezoare sind am häufigsten und bestehen aus unverdaulichem pflanzlichem Material wie Ballaststoffen, Schalen und Samen von Obst und Gemüse.

Disopyrobezoare, eine Art Phytobezoar, bestehen aus Fasern der Kaki-Frucht.

Trichobezoare bestehen aus teilweise verdauten Haaren.

Medikamentenbezoare bestehen aus eingedickten Medikamentenresten (z. B. von Antazida).

Lactobezoare bestehen aus Milcheiweiß und können bei Säuglingen auftreten, die mit Milch gefüttert werden.

Phytobezoar Einzelheiten ausblenden Dieses Foto zeigt einen Phytobezoar bei einer Person mit einer durch Diabetes verursachten Magenlähmung. Bild von David M. Martin, MD.

Magensteine (Bezoare) können auch aus einer Reihe anderer Substanzen wie Toilettenpapier und Schaumstoffprodukten (wie Schaumstoffbechern) bestehen.

Risikofaktoren von Magensteinen Ansammlungen von verdauten Essenspartikeln und anderen Materialien können bei jedem entstehen, auch bei Kindern, kommen aber häufiger bei Menschen mit bestimmten Risikofaktoren vor. Zu den allgemeinen Faktoren zählen: Eine Operation im Magen-Darmtrakt, insbesondere Operationen, bei denen ein Teil des Magens oder des Darms entfernt wurde (z. B. Operation bei peptischen Geschwüren und Operation wegen Fettleibigkeit)

Krankheiten, bei denen der Magen sich nicht richtig entleert (z. B. Diabetes mellitus, bestimmte Autoimmunerkrankungen und kombinierte Kollagenosen)

Bestimmte Medikamente, die zur Verlangsamung der Muskelkontraktionen des Magens führen Risikofaktoren, die eher unter älteren Menschen verbreitet sind, umfassen: Fehlende Zähne

Schlecht sitzendes Gebiss

Nicht gründlich genug gekautes Essen

Ein niedriger Säuregehalt im Magen (Hypochlorhydrie) Trichobezoare treten meistens bei jungen Mädchen oder Frauen auf, die an einer psychischen Störung leiden und ihre Haare kauen und verschlucken.

Symptome von Magensteinen Die meisten Magensteine (Bezoare) blockieren den Verdauungstrakt nicht vollständig und verursachen daher keine Symptome. Die Betroffenen fühlen sich nach einer normal großen Mahlzeit jedoch sehr voll und leiden möglicherweise unter Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen. Manche Menschen können an Appetitlosigkeit leiden und Gewicht verlieren. Komplikationen von Magensteinen Manchmal reizen Magensteine die Schleimhäute des Verdauungstrakts und führen zu Blutungen, die dann im Stuhl sichtbar werden (siehe gastrointestinale Blutung). Wenn Magensteine den Magen, den Dünndarm oder in seltenen Fällen den Dickdarm teilweise oder vollständig verstopfen, können sie zu Krämpfen, Blähungen, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen führen (siehe Darmverschluss). Manchmal führen Magensteine zu einer Darminvagination (ein Darmabschnitt stülpt sich in einen anderen wie bei einem Teleskop) und verstopfen den Darm. Unbehandelt kann die Darminvagination manchmal dazu führen, dass ein Teil des Darms abstirbt. Magensteine können auch in seltenen Fällen eine Perforation des Verdauungstrakts verursachen. Bei einem Loch (Perforation) können Essen, Verdauungssäfte oder Darminhalte wie Stuhl in den Bauch gelangen. Dies stellt dann einen medizinischen Notfall dar, weil solch eine Leckage eine Peritonitis (Entzündung der Bauchhöhle [Peritoneum]) verursachen kann.

Diagnose von Magensteinen Bildgebende Verfahren

Endoskopie Häufig kann ein Magenstein mit Bildgebungsverfahren wie Röntgenaufnahmen, Computertomografie (CT) und Ultraschall des Bauchs entdeckt werden. Mit einer endoskopischen Untersuchung (eine visuelle Untersuchung des Verdauungstrakts mit einem biegsamen Schlauch, einem so genannten Endoskop) kann die Art des blockierenden Gegenstands bestimmt und ein Tumor als Ursache ausgeschlossen werden. Während der Endoskopie kann der Arzt ein Stück des Magensteins entfernen und es unter dem Mikroskop untersuchen, um festzustellen, aus welchem Material es besteht, wie z. B. Haaren oder pflanzlichem Material. Er kann versuchen, den Magenstein zu zerkleinern, und diese zerkleinerten Stücke während der endoskopischen Untersuchung zu entfernen.