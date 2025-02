Ösophagusvarizen werden durch Folgendes verursacht:

Die Pfortader ist die große Vene, welche die Leber mit Blut aus dem Darm und anderen Organen wie Milz, Bauchspeicheldrüse und Gallenblase versorgt. Hoher Blutdruck in der Pfortader wird als portale Hypertension (oder portale Hypertonie) bezeichnet. Die häufigste Ursache portaler Hypertension in medizinisch gut versorgten Ländern ist eine Vernarbung der Leber aufgrund einer Zirrhose.

Ansicht von Leber und Gallenblase

Bei portaler Hypertension entstehen zusätzliche Gefäße, sogenannte Kollateralen, die die Leber umgehen. Diese Kollateralen verbinden das Pfortadersystem unter Umgehung der Leber direkt mit dem allgemeinen Blutkreislauf. Kollaterale entstehen an bestimmten Stellen. Die gefährlichsten Stellen sind am unteren Ende der Speiseröhre sowie am oberen Teil des Magens. Die Entstehung dieser Gefäße an diesen Stellen ist gefährlich, da sich die Gefäße vergrößern und stark winden und verdrehen. Sie sind als Varizen oder Krampfadern bekannt. Diese vergrößerten Varizen sind brüchig und können platzen, was zu massiven gastrointestinalen Blutungen führt. Normalerweise gibt es keinen offensichtlichen Auslöser für die Gefäßruptur.