Untersuchung durch den Arzt

Manchmal Labortests von Nahrungsmitteln

Die Symptome sind in der Regel alles, was ein Arzt zur Diagnose einer Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken benötigt.

Der Verdacht auf eine Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken besteht, wenn andere Menschen, die die gleiche Nahrung gegessen haben, ähnliche Symptome aufweisen und die Erkrankung auf eine einzige Quelle der Verunreinigung zurückgeführt werden kann.

Um die Diagnose zu bestätigen, müssen in einer Laboranalyse Staphylokokken in der verdächtigen Nahrung nachgewiesen werden. Diese Analyse wird jedoch normalerweise nicht durchgeführt, weil die Ergebnisse nichts an der Behandlung ändern.