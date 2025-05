Arzneimittelbedingte Gastroenteritis und chemisch bedingte Gastroenteritis

Rehydratation

Normalerweise besteht die einzige Behandlung bei einer Gastroenteritis aus Bettruhe und dem Trinken von ausreichend Flüssigkeit, so auch bei einer durch Arzneimittel, Medikamente oder Chemikalien ausgelösten Gastroenteritis. Auch ein Mensch, der erbricht, sollte in kleinen, häufigen Schlucken so viel wie möglich trinken.

Wenn Erbrechen oder Durchfall länger dauern oder die Person stark dehydriert ist, kann es notwendig sein, Flüssigkeit und Elektrolyte über eine Vene (intravenös) zu geben.

Da Kinder schneller austrocknen können, sollten sie Flüssigkeiten mit der richtigen Mischung aus Salz und Zucker bekommen. Alle kommerziell erhältlichen Lösungen, die zum Ersatz von verlorenen Flüssigkeiten und Elektrolyten entwickelt wurden (orale Rehydrierungslösungen), können eingenommen werden. Kohlensäure- und koffeinhaltige Getränke, Tee, Sportgetränke und Fruchtsäfte sind nicht geeignet. Wenn das Kind gestillt wird, sollte mit dem Stillen fortgefahren werden.

Wenn die Symptome verschwinden, kann die Person ihre Ernährung nach und nach auf weitere Nahrungsmittel ausweiten. Es ist nicht erforderlich, die Ernährung auf milde Nahrungsmittel wie Cerealien, Gelatine, Bananen, Reis, Apfelmus und Toast zu beschränken. Manche Personen können jedoch nach Durchfall für einige Tage keine Milchprodukte vertragen.