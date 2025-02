Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York

Das Levator-Syndrom sind sporadische Schmerzen im Mastdarm durch einen Krampf des Muskels in der Nähe des Afters (der Levator ani).

Die Ursache für eine Verkrampfung (Spasmus) des Muskels in der Nähe des Afters ist allgemein unbekannt.

Die Schmerzen können von kurzer Dauer sein oder Stunden lang anhalten.

Die Diagnose stützt sich auf die körperliche Untersuchung.

Behandelt wird mit Schmerzmitteln und Sitzbädern, und manchmal mit einer Physiotherapie.

Der Mastdarm (Rektum) ist der Abschnitt des Verdauungstrakts über dem After, in dem der Stuhl gehalten wird, bevor er durch den After den Körper verlässt.

Der After ist die Öffnung am Ende des Verdauungstrakts, durch die der Stuhl den Körper verlässt.

(Siehe auch Übersicht über After und Mastdarm.)

Das Verdauungssystem

Proctalgia fugax ist ein Gefühl von Schmerzen im Mastdarm. Coccydynia sind Schmerzen in der Nähe des Steißbeins (Os coccygis). Beide Erkrankungen sind Formen des Levator-Syndroms.

Es ist nicht bekannt, warum der Muskel Levator ani sich krampfhaft zusammenzieht (Spasmus).

Symptome des Levator-Syndroms Der Muskelkrampf verursacht Schmerzen, die typischerweise nicht mit Stuhlgang zusammenhängen. Die Schmerzen dauern normalerweise weniger als 20 Minuten an. Die Schmerzen können kurz und intensiv oder vage hinter dem Mastdarm lokalisiert sein. Sie können spontan auftreten oder beim Sitzen und können eine Person aus dem Schlaf reißen. Die Schmerzen können sich anfühlen, als ob sie durch die Passage von Gas oder Stuhlgang gelindert würden. In schweren Fällen können die Schmerzen viele Stunden bestehen und häufig wiederkehren. Eine Person kann sich verschiedenen erfolglosen Operationen am Mastdarm unterzogen haben, um diese Symptome zu lindern.

Diagnose des Levator-Syndroms Ärztliche Untersuchung Ein Arzt führt eine körperliche Untersuchung durch, um andere schmerzhafte Erkrankungen des Mastdarms auszuschließen (z. B. Hämorrhoiden mit Thrombose, Fissuren oder Abszesse). Die körperliche Untersuchung ist häufig normal, doch der Muskel kann empfindlich oder angespannt sein. Gelegentlich werden die Schmerzen durch Erkrankungen des unteren Rückens oder der Prostata verursacht.